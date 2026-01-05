Δεν... κρατιέται ο Ταϊρίκ Τζόουνς: Σήμερα στην Ελλάδα η νέα μεταγραφή του Ολυμπιακού

Στους ρυθμούς του Ταϊρίκ Τζόουνς κινείται ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα την απόκτησή του για τα επόμενα 2,5 χρόνια, προσθέτοντας στο ρόστερ τους έναν δυναμικό σέντερ, ικανό να κάνει τη διαφορά και να πλαισιώσει τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στη θέση 5.



Το επόμενο βήμα πλέον είναι η άφιξη του παίκτη στη χώρα μας, προκειμένου να μπει στο κλίμα της νέας του ομάδας.



Η άφιξη του Αμερικανού σέντερ μάλιστα θα γίνει άμεσα, καθώς το μεσημέρι της Δευτέρας (15:05) αναμένεται στην Ελλάδα με πτήση από το Βελιγράδι, ώστε να ξεκινήσει το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στον Ολυμπιακό.