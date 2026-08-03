Δεν κρατιούνται οι φίλοι του Παναθηναϊκού: Η μεγάλη ζήτηση για τις σουίτες του Βοτανικού

Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί , ωστόσο οι σουίτες του συγκεντρώνουν ήδη πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Παρότι η επίσημη διαδικασία διάθεσής τους δεν έχει ξεκινήσει, οι περίπου 70 σουίτες που θα περιλαμβάνει η νέα έδρα βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τα αιτήματα να ξεπερνούν ήδη κατά πολύ τον διαθέσιμο αριθμό.

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Το ενδιαφέρον από εταιρείες και ιδιώτες είναι αρκετά έντονο και η επικοινωνία προς τους ανθρώπους του συλλόγου να είναι συνεχείς, γεγονός που αποτυπώνει τη μεγάλη ζήτηση που υπάρχει ήδη, αρκετούς μήνες πριν από την έναρξη λειτουργίας του νέου γηπέδου.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη μεγάλη προσμονή που υπάρχει για την είσοδο του Παναθηναϊκού στο νέο του σπίτι, αλλά και την εμπορική δυναμική που αναμένεται να αποκτήσει το γήπεδο του Βοτανικού από την πρώτη κιόλας ημέρα λειτουργίας του.