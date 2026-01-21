Δεν κρύβουν τον έρωτά τους Τριντό - Πέρι: Οι τρυφερές ματιές στο Νταβός κατά τη διάρκεια συνέντευξης

Ο έρωτας και ο βήχας δεν κρύβονται λένε και αυτό ισχύει περίτρανα στη σχέση που διατηρούν ο τέως πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό και η τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι.

Το ζευγάρι, που επισημοποίησε τη σχέση του σε ένα ταξίδι στο Τόκιο, πιάστηκε από την κάμερα να ανταλλάζουν τρυφερές ματιές κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχωρούσε ο πρώην πολιτικός.

Ο Τζάστιν Τριντό βρίσκεται και εκείνος στο Νταβός στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και παραχώρησε συνέντευξη στο lounge του περιοδικού FQ. Φυσικά από το πλευρό του δεν μπορούσε να λείπει και η σύντροφός του.

Όταν εκείνος την εντόπισε ανάμεσα στο πλήθος, έγειρε να την κοιτάξει και της έκλεισε το μάτι. Το στιγμιότυπο έπιασε ο τηλεοπτικός φακός. Όταν η κάμερα γύρισε προς την Κέιτι Πέρι, εκείνη ανταπέδωσε το τρυφερό νεύμα κλείνοντάς του αντίστοιχα το μάτι και χαμογελώντας του τρυφερά.

Αν και στην αίθουσα υπήρχε πολύς κόσμος, η ποπ σταρ κρατούσε χαμηλούς τόνους, χωρίς να θέλει να τραβήξει την προσοχή από τον αγαπημένο της.

Οι φήμες για το ειδύλλιό τους ξεκίνησαν πριν από περίπου 6 μήνες. Η διάσημη τραγουδίστρια μόλις είχε χωρίσει από τον επί χρόνια σύντροφό της και ηθοποιό Ορλάντο Μπλουμ ενώ ο Τζάστιν Τριντό από τη σύζυγό του.

Οι δυο τους προσπάθησαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας αλλά οι πρώτες εικόνες από ένα ρομαντικό δείπνο φούντωσαν τις φήμες.

Στη συνέχεια, η παρουσία του Καναδού πρώην πολιτικού σε συναυλία της επισημοποίησε αυτό που πίστευαν όλοι. Στη συνέχεια το ζευγάρι ταξίδεψε στην Ιαπωνία όπου πλέον αμφότεροι παραδέχτηκαν ότι είναι μαζί.