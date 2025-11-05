Δεν «λύγισε» ούτε στο Παρίσι: Η Μπάγερν του Κομπανί δεν χάνει πουθενά και γράφει ιστορία

Η Μπάγερν Μονάχου συνεχίζει να εντυπωσιάζει στην αρχή της σεζόν 2025‑26. Χθες το βράδυ πέρασε νικηφόρα από το Parc des Princes, επικρατώντας 2‑1 της Παρί Σεν Ζερμέν με δύο γκολ του Λουίς Ντίας. Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Βενσάν Κομπανί παραμένει η μόνη αήττητη ομάδα στις πέντε κορυφαίες ευρωπαϊκές λίγκες. Δεν μετράει ούτε καν ισοπαλία, μόνο νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.





Το παιχνίδι στο Παρίσι ήταν απαιτητικό. Η Μπάγερν προηγήθηκε χάρη στην αποτελεσματικότητα του Ντίας, που εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που δημιούργησε η ομάδα. Παρά την πίεση της Παρί στο δεύτερο ημίχρονο, η άμυνα κράτησε σταθερά και ο Νόιερ ήταν, όπως πάντα, σε υψηλό επίπεδο, διατηρώντας το προβάδισμα μέχρι το τέλος.

Η ομάδα συνεχίζει να αποδεικνύει ότι δεν επαναπαύεται μόνο στις εμφανίσεις της στη Bundesliga. Στις πρώτες εννιά αγωνιστικές του γερμανικού πρωταθλήματος μετράει 9 νίκες, 33 γκολ υπέρ και μόλις 4 κατά, ενώ στο Champions League έχει ξεκινήσει με τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Ακόμη και χωρίς τον Τζαμάλ Μουσιάλα λόγω σοβαρού τραυματισμού στο Παγκόσμιο Συλλόγων το περασμένο καλοκαίρι , η Μπάγερν βρίσκει λύσεις και γεννά νέους πρωταγωνιστές. Ένας από αυτούς είναι ο 17χρονος Καρλ που έχει ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του.

Γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, πίεση ψηλά και εκμετάλλευση των πτερύγων για γρήγορες επιθέσεις. Ο Ντιαζ αποδεικνύεται σε παίκτης-κλειδί ,έδειξε για ακόμη μία φορά ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά με ταχύτητα και αποφασιστικότητα, ενώ η ομάδα συνολικά ξέρει πώς να διαχειρίζεται τα κρίσιμα λεπτά και τις δύσκολες στιγμές, σαν την χθεσινή που πάλεψε ένα ημίχρονο με παίκτη λιγότερο κόντρα στην Παρί.

Συνολικά, η Μπάγερν συνεχίζει να δείχνει ότι είναι έτοιμη να ανταποκριθεί παντού. Πρωτάθλημα, Champions League και εγχώρια κύπελλα. Η αήττητη πορεία μέχρι στιγμής είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς, σωστής τακτικής και υψηλής απόδοσης σε κάθε αγώνα. Αν διατηρήσει αυτόν τον ρυθμό, η φετινή σεζόν μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις πιο ολοκληρωμένες στην ιστορία της ομάδας.