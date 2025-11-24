Νέα Πέραμος: «Τσακωθήκαμε και έγινε το κακό» - Τα πρώτα λόγια του 44χρονου στους αστυνομικούς

Ανατριχίλα προκαλούν οι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την οικογενειακή τραγωδία που εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας (24/11) στη Νέα Πέραμο, όταν ένας 44χρονος επιτέθηκε και σκότωσε με ψαλίδι τον 47χρονο αδελφό του.

Ο φερόμενος ως δολοφόνος φέρεται να είπε στην ασφάλεια την αφορμή του τσακωμού με τον αδερφό του. «Δε μου έδινε να πιω, τσακωθήκαμε και έγινε το κακό», ανέφερε ο άνδρας που είναι γνώριμος των αρχών αλλά ως... θύμα, καθώς έξι φορές έχει καταγγείλει τα αδέρφια του για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με το Star, η πρώτη μήνυση που κατέθεσε ο 44χρονος έφτασε στην αστυνομία τον Οκτώβριο του 2022 ενώ ακολούθησαν ακόμη δύο βία περιστατικά το 2023 και το 2024. Σε καμία από τις μηνύσεις, όμως, δε ζητήθηκε η ποινική δίωξη των αδελφών του. Μάλιστα, τις περισσότερες φορές ως δράστη έδειχνε τον μεγαλύτερο αδερφό, ενώ μια φορά είχε καταγγείλει για ξυλοδαρμό και το θύμα.

Σημειώνεται ακόμη ότι ο κατηγορούμενος το 2014 είχε αποπειραθεί να βάλει τέλος στη ζωή του.

Το χρονικό της αδελφοκτονίας

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον 47χρονο μέσα σε λίμνη αίματος, φέροντας πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο και στο σώμα από ψαλίδι. Ο δράστης, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα αλκοολισμού, φέρεται να τον τραυμάτισε θανάσιμα στην κοιλιακή χώρα.

Μαρτυρίες ανέφεραν ότι λίγες ώρες πριν το δολοφονικό επεισόδιο, ο δράστης κυκλοφορούσε σε έξαλλη κατάσταση. Σύμφωνα με γειτόνισσα, ο ίδιος έλεγε ότι «αν ανέβει πάνω, θα σκοτώσει τον αδελφό του», τελικά όμως έγινε το αντίθετο, καθώς ο ίδιος επιτέθηκε και δολοφόνησε τον μεγαλύτερο αδελφό του.

Ο 44χρονος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν». Μετά την παροχή πρώτων βοηθειών, έλαβε εξιτήριο και συνελήφθη από τις αρχές.

Οι κάτοικοι της γειτονιάς μιλούν για μια ιδιαίτερα ταραγμένη οικογενειακή ζωή, με επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα δύο αδέλφια κατανάλωναν συχνά αλκοόλ, ενώ δεν έλειπαν οι καυγάδες που κατέληγαν ακόμη και σε επιθέσεις με αιχμηρά αντικείμενα.

Εκτός από τον 44χρονο δράστη, συνελήφθη και ο 48χρονος αδελφός τους για συμμετοχή σε επεισόδιο σωματικών βλαβών. Και οι δύο αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.