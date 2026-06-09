«Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε»: Σε σοκ οι συγγενείς για τη δολοφονία μητέρας-γιου στην Αιγιάλεια

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως σχετικά με το άγριο διπλό έγκλημα που συγκλονίζει τον Λόγγο Αιγιαλείας, όπου μία 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, φέροντας πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (πιθανότητα μαχαίρι).



Σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν από την πρώτη μακροσκοπική ιατροδικαστική εξέταση, ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε αρχικά στον 26χρονο, ο οποίος βρισκόταν στο δωμάτιό του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός δέχθηκε πρώτα πυροβολισμό στο κεφάλι με αεροβόλο όπλο και στη συνέχεια αλλεπάλληλα χτυπήματα με μαχαίρι. Ο αριθμός των τραυμάτων εκτιμάται ότι είναι ιδιαίτερα μεγάλος, κυρίως στην περιοχή της κοιλιάς, γεγονός που καταδεικνύει τη σφοδρότητα της επίθεσης.

Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Η 54χρονη μητέρα εντοπίστηκε νεκρή κοντά στην είσοδο της κατοικίας. Έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 15 έως 20 μαχαιριές. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν αμυντικά τραύματα στα χέρια και στο σώμα της, στοιχείο που οδηγεί τους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ στο συμπέρασμα ότι επιχείρησε να αντισταθεί στον δράστη, πιθανότατα έχοντας αντιληφθεί την επίθεση που δεχόταν ο γιος της.





Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι αστυνομικές αρχές στον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της 54χρονης, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση και εξακολουθεί να βρίσκεται στην Ασφάλεια Αιγίου, όπου εξετάζεται από τους αστυνομικούς. Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει ότι αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί περίπου στις 11:30 το πρωί και στη συνέχεια ενημέρωσε γείτονα.

Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί φέρονται να εστίασαν και σε ορισμένα στοιχεία που θεωρούν κρίσιμα για την εξέλιξη της υπόθεσης. Μεταξύ αυτών είναι η έντονη μυρωδιά οινοπνεύματος που διαπιστώθηκε στο εσωτερικό του σπιτιού, καθώς και το γεγονός ότι ο 65χρονος φέρεται να είχε πλύνει ρούχα, ζήτημα για το οποίο δέχθηκε ερωτήσεις από τους ερευνητές.



Στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκαν νωρίτερα συγγενικά πρόσωπα της 54χρονης. Η ανιψιά της, ευρισκόμενη σε κατάσταση σοκ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, είπε πως δεν μπορούσε να πιστέψει το δράμα που συνέβη και θεωρεί δράστη του διπλού φονικού τον 65χρονο σύντροφο της θείας της.

@flashgrofficial Νεκροί, μέσα σε μία λίμνη αίματος βρέθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης (9/6) μέσα στο σπίτι τους στον Λόγγο Αιγιαλείας μία 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της. Βίντεο: Γιάννης Κέμμος ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Τραγική διάσταση στην υπόθεση προσθέτουν τα στοιχεία για τον 26χρονο, ο οποίος είχε επιστρέψει μόλις πριν από δύο ημέρες από τη Γερμανία (σ.σ. Βερολίνο), όπου πραγματοποιούσε μεταπτυχιακές σπουδές, ενώ παράλληλα εργαζόταν.

Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αιγίου συνεχίζουν να συλλέγουν καταθέσεις από κατοίκους της περιοχής και να εξετάζουν όλα τα ευρήματα από το σπίτι. Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τόσο η κατάθεση του φίλου-γείτονα του υπόπτου, που κάλεσε την αστυνομία, όσο και τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων για το μαχαίρι που εντοπίστηκε κρυμμένο σε γλάστρα έξω από την κατοικία, καθώς και οι εργαστηριακές αναλύσεις που ενδέχεται να φωτίσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε το στυγερό έγκλημα.





Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να αναζητούν τα στοιχεία που θα οδηγήσουν στην πλήρη εξιχνίαση μιας υπόθεσης που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία της Αιγιαλείας.