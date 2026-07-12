«Δεν μπορούσαμε να ζήσουμε τη σχέση μας»: Η εξομολόγηση της Άννας Βίσση για τον πρώτο της έρωτα

Μια παλιά τηλεοπτική συνέντευξη της Άννας Βίσση έγινε ξανά viral στα social media, φέρνοντας στο προσκήνιο μια από τις πιο προσωπικές εξομολογήσεις που έχει κάνει ποτέ για την ερωτική της ζωή.

Η κορυφαία ερμηνεύτρια αποκάλυψε πως ο πρώτος μεγάλος έρωτας της ζωής της ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, όταν εκείνη ήταν μόλις 17 ετών.

«Ο Γιώργος Νταλάρας ήταν ο πρώτος μου δεσμός, ο πρώτος άντρας της ζωής μου. Γλυκά το θυμάμαι», είχε δηλώσει, περιγράφοντας με συγκίνηση εκείνη την περίοδο της ζωής της.

«Ήμουν παιδάκι όταν τον ερωτεύτηκα»

Η Άννα Βίσση εξήγησε πως ο έρωτάς της ήταν αυθόρμητος και αθώος, όπως συμβαίνει στις πρώτες αγάπες.

«Ήταν στα 17 μου χρόνια και δεν ξέρω αν τον γνώριζα τώρα τον Γιώργο Νταλάρα αν θα τον ερωτευόμουν με τον ίδιο τρόπο. Ήμουν παιδάκι», ανέφερε, εξηγώντας πως η μεγάλη αναγνωρισιμότητα του τραγουδιστή δυσκόλευε σημαντικά την καθημερινότητά τους.

Όπως παραδέχθηκε, οι δυο τους δεν κατάφεραν ποτέ να ζήσουν τη σχέση τους όπως θα ήθελαν.

«Τον ερωτεύτηκα κανονικά. Σαν ένα κορίτσι που ερωτεύεται ένα αγόρι. Η επωνυμία του μάς δυσκόλευε τη σχέση. Πιστεύω ότι δεν θα μπορούσαμε να γίνουμε ένα κανονικό ζευγάρι», είχε πει χαρακτηριστικά.

Ο άνθρωπος που σημάδεψε τη ζωή και την καριέρα της

Αν και ο πρώτος μεγάλος έρωτάς της ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, η προσωπική και καλλιτεχνική πορεία της Άννας Βίσση συνδέθηκε αργότερα άρρηκτα με τον Νίκο Καρβέλα.

«Γύρισε ο τσέντσερης και βρήκε το καπάκι», είχε πει

Οι δυο τους έζησαν έναν θυελλώδη έρωτα, απέκτησαν την κόρη τους, Σοφία, και δημιούργησαν μία από τις πιο επιτυχημένες συνεργασίες στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.

Ο Νίκος Καρβέλας υπέγραψε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση της μουσικής ταυτότητας της Άννας Βίσση. Παρά το τέλος της προσωπικής τους σχέσης, οι δυο τους διατήρησαν μια στενή σχέση αλληλοεκτίμησης και συνεχίζουν να συνεργάζονται μέχρι σήμερα, αποδεικνύοντας ότι η κοινή τους πορεία ξεπερνά τα όρια μιας απλής καλλιτεχνικής συνεργασίας.