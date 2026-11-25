Δυναμικές ήταν οι απεργιακές κινητοποιήσεις στην Αθήνα και σε ολόκληρη τη χώρα, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που προκήρυξαν η ΑΔΕΔΥ και τα Εργατικά Κέντρα, με κεντρική συγκέντρωση στα Προπύλαια και συνθήματα όπως το «Δεν πάει άλλο» να κυριαρχούν.

«Σχολείο άδειο από εκπαιδευτικούς, αλλά γεμάτο από χορηγούς»

Την κατάσταση που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί λόγω των χαμηλών αποδοχών και των ελλείψεων στα σχολεία ανέδειξε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Ανδρέας Καργόπουλος. «Σήμερα απεργούμε χιλιάδες εκπαιδευτικοί γιατί δεν ανεχόμαστε να ζούμε άλλο με μισθούς πείνας. Δεν ανεχόμαστε να κάνουμε μάθημα σε επικίνδυνα και ακατάλληλα σχολικά κτίρια. Δεν ανεχόμαστε να λειτουργούμε σε ένα σχολείο άδειο από εκπαιδευτικούς, αλλά γεμάτο από χορηγούς. Να διδάσκουμε σε ένα σχολείο που έχει μετατραπεί σε εξεταστικό κέντρο» τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «απεργούμε γιατί δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι οι μαθητές μας θα ζήσουν σε έναν κόσμο όπου η φτώχεια, ο πόνος, η προσφυγιά θα είναι στην ημερήσια διάταξη».

«Εξευτελιστικοί μισθοί που τελειώνουν στις πρώτες δέκα μέρες του μήνα»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ), Νίκος Βουρδουμπάς, υπογράμμισε πως οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί «συναντιόμαστε στον δρόμο του αγώνα με τους υπόλοιπους εργαζόμενους γιατί δεν μπορούμε να ανεχτούμε τα σχολεία μας στα τέλη του Νοέμβρη να παραμένουν με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων», ούτε «τους εξευτελιστικούς μισθούς οι οποίοι τελειώνουν στις πρώτες δέκα μέρες του μήνα», τα ακατάλληλα κτίρια, την καταστολή και τα πειθαρχικά. Ζητώντας χρήματα για την εκπαίδευση και τους μισθούς «και όχι για τους πολέμους και τα κέρδη των λίγων», περιέγραψε την οικονομική πραγματικότητα του κλάδου: «Όταν ένας εκπαιδευτικός ζει με 840 ευρώ τον μήνα, με έναν μέσο μισθό 1.100 με 1.200 ευρώ και πολλοί από εμάς έχουμε να πληρώσουμε ενοίκια που μας καταναλώνουν περίπου το 40% του μισθού μας, καταλαβαίνετε ότι απλά δεν μπορούμε να ζήσουμε. Αλλά έχουμε σπάσει ρεκόρ αιτήσεων για δεύτερη και τρίτη δουλειά, όπως επίσης και ρεκόρ παραιτήσεων οι εκπαιδευτικοί».

«Το μέλλον μας κρίνεται από την τσέπη των γονιών μας»

Το «παρών» στα Προπύλαια δίνουν και οι φοιτητικοί σύλλογοι, με την πρόεδρο του Φοιτητικού Συλλόγου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, Ασημίνα Γιαννίου, να επισημαίνει πως οι φοιτητές βρίσκονται «στο πλευρό των εργαζομένων, των γονιών μας, όπως και οι φοιτητές κάνουν σε 77 πόλεις της Ελλάδας σήμερα απεργιακές συγκεντρώσεις που θα βουλιάξουν κάθε πόλη από άκρη σ’ άκρη της χώρας. Αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια στα σπίτια μας, το τεράστιο κόστος της φοιτητικής στέγης, το τεράστιο κόστος σπουδών που τα πληρώνουμε τα πάντα στις σχολές μας, την εμπορευματοποιημένη φοιτητική μέριμνα», προσθέτοντας ότι οι φοιτητές αναγκάζονται να εργάζονται παράλληλα, γεγονός που «μπαίνει εμπόδιο στις σπουδές μας» και αποδίδοντας την ευθύνη «στην πολιτική που ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις, όπως και η κυβέρνηση τώρα της ΝΔ».

Από την πλευρά της, η Κωνσταντίνα Τζίμα από το 1ο Λύκειο Χολαργού, σημείωσε ότι «όπως έκλεισαν εργοστάσια και χώροι δουλειάς, έτσι και τα σχολεία μας και κατεβαίνουμε για να διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας για τις υποδομές των σχολείων μας και τις εγκαταστάσεις που δεν έχει υπάρξει κανένας έλεγχος, κανένας αντισεισμικός και δεν γνωρίζουμε άμα θα μας πέσουν τα ταβάνια στα κεφάλια». Παράλληλα, στάθηκε στα κενά καθηγητών, τις συγχωνεύσεις τμημάτων με υπεράριθμες τάξεις, αλλά και στη συζήτηση «για τις τριπλές πανελλαδικές, δηλαδή το εθνικό απολυτήριο», διαμηνύοντας πως οι μαθητές δεν θα υποχωρήσουν. Όπως τόνισε, «παντού υπάρχει ακρίβεια και οι γονείς μας δεν τα βγάζουν πέρα σε αυτό το εξοντωτικό σύστημα, στο οποίο κρίνεται από την τσέπη των γονιών μας το αν θα ανταπεξέλθουμε στις πανελλαδικές και το αν θα καταφέρουμε εμείς οι ίδιοι να έχουμε ένα μέλλον σε μια υποτίθεται δημόσια παιδεία».

Δείτε το βίντεο του Orange Press Agency με τις δηλώσεις: