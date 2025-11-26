Δεν «πάει» στην εξεταστική ο Καλφούτζος - Την επόμενη εβδομάδα καταθέτει ο σύντροφος της Σεμερτζίδου

Μετά από την επεισοδιακή κατάθεση της Πόπης Σεμερτζίδου, της «αγρότισσας με τη Ferrari» στην εξεταστική της Βουλής, σειρά παίρνει ο σύντροφός της Χρήστος Μαγειρίας ο οποίος κλήθηκε από τα κόμματα να δώσει απαντήσεις στην επιτροπή την ερχόμενη εβδομάδα.

Εντωμεταξύ, όπως έγινε γνωστό, ο μάρτυρας Ηλίας Καλφούντζος, ο οποίος είχε κληθεί να καταθέσει την Πέμπτη, επικαλείται το «δικαίωμα σιωπής» και μη αυτοενεχοποίησης, ενημερώνοντας πως δεν πρόκειται να προσέλθει για κατάθεση.

Σύμφωνα με ενημέρωση του προεδρείου της εξεταστικής, ο ιδιοκτήτης Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων στη Λάρισα απέστειλε υπόμνημα με το οποίο ενημερώνει για ποινικές διώξεις και καταδίκες τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό και καταδίκες, επικαλούμενος τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, βάσει των οποίων «ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος έχουν δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης».