Δεν παίζει ρόλο η εμφάνιση - Μελέτη αποκαλύπτει τι μας ελκύει στους υποψήφιους συντρόφους

Σε μια εποχή που τα φίλτρα είναι ικανά να σε μεταμορφώσουν και η πλαστική χειρουργική είναι ικανή να σε κάνει... άλλο άνθρωπο, σε μια εποχή που η ανασφάλεια για την εξωτερική εμφάνιση και η πίεση για την τελειότητα αυξάνονται συνεχώς, μια νέα μελέτη έρχεται να ανατρέψει τα πάντα.

Πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο British Journal of Psychology αποκαλύπτει ότι αυτό που κάνει κάποιον ελκυστικό δεν έχει να κάνει μόνο με τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Είναι ένα μείγμα χαρακτηριστικών, προσωπικού γούστου, αλλά και άλλων παραγόντων, όπως ο τρόπος που το άτομο κινείται, μυρίζει ή μιλάει.

Αρχικά, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι τείνουν να προτιμούν συμμετρικά πρόσωπα, με κοινά χαρακτηριστικά και σημάδια «βιολογικής καταλληλότητας», ουσιαστικά δηλαδή προτιμούν κάποια χαρακτηριστικά που υποδηλώνουν υγεία και καλά γονίδια.

Δεν αρκεί ένα όμορφο πρόσωπο

Ωστόσο, στη νέα μελέτη, οι ειδικοί ανακάλυψαν ότι η έλξη είναι κάτι περισσότερο από ένα όμορφο πρόσωπο.

Για να σχηματίσουν μια πλήρη εικόνα, οι ερευνητές εξέτασαν πώς κάποια χαρακτηριστικά πέρα ​​από τα φυσικά, όπως η φωνή, η κίνηση του σώματος, ακόμη και η μυρωδιά του, παίζουν ρόλο στο πόσο ελκυστικό μπορεί να είναι ένα άτομο.

Η διεθνής ομάδα ερευνητών στρατολόγησε 61 συμμετέχοντες, οι οποίοι παρείχαν φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις, ακόμη και δείγματα οσμής σώματος (τα οποία συλλέχθηκαν μέσω της χρήσης επιθεμάτων ιδρώτα από τους συμμετέχοντες κατά την άσκηση).

Διαχωρίζοντας αυτές τις αισθήσεις, οι ερευνητές προσπάθησαν να καταλάβουν ποιες έχουν τη μεγαλύτερη σημασία και πώς αλληλεπικαλύπτονται.

Εξετάζοντας κάθε χαρακτηριστικό ξεχωριστά, στη μελέτη που παρουσιάζει η New York Post, αποδείχθηκε ότι το πλέον ελκυστικό χαρακτηριστικό ήταν η φωνή του ατόμου, ενώ ο πιο αδύναμος «κρίκος» ήταν η μυρωδιά του σώματος και η εμφάνιση του ατόμου.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι ακόμα κι αν δεν είσαι σίγουρος/η για την εμφάνισή σου, οι άνθρωποι μπορεί να σε βρίσκουν ελκυστικό/ή για άλλους λόγους.

Πέντε σημάδια που δείχνουν ότι είσαι ελκυστικός/ή

Και αν εξακολουθείτε να έχετε αμφιβολίες, ένας ψυχολόγος αποκάλυψε τα πέντε σημάδια που δείχνουν ότι είστε πιο ελκυστικοί/ές από όσο νομίζετε.



«Καταρχάς, οι άνθρωποι σηκώνουν τα μάτια τους όταν σε βλέπουν», λέει η επαγγελματίας ψυχικής υγείας Francesca Tighinean σε ένα βίντεο που έγινε δημοφιλές στο TikTok.

«Αυτό είναι γνωστό ως eyebrow flash και μπορεί να είναι μια υποσυνείδητη ένδειξη ενδιαφέροντος».

«Δεύτερο», συνέχισε η Tighinean, «οι άλλοι κάνουν ό,τι μπορούν για να σε βοηθήσουν». Είναι το «φαινόμενο του φωτοστέφανου» και συμβαίνει επειδή «η ελκυστικότητα συνδέεται με θετικές ιδιότητες».

«Υποσυνείδητα έχουμε την τάση να είμαστε πιο φιλικοί και πιο γενναιόδωροι με όσους βρίσκουμε ελκυστικούς», είπε η ειδικός.



Κι αν πιστεύετε ότι οι άνθρωποι θα έκαναν κομπλιμέντα σε ένα ελκυστικό άτομο, γελιέστε. Συνήθως αυτό δεν ισχύει, λέει η Tighinean: «Σπάνια δέχεσαι κομπλιμέντα για την εμφάνισή σου. Αυτό συμβαίνει επειδή οι άνθρωποι νομίζουν ότι ήδη γνωρίζεις πόσο ελκυστική είσαι και, ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται να στο υπενθυμίζουν».



Επιπλέον, η ειδικός λέει ότι ακόμη ένα στοιχείο που μπορεί να δείξει ότι είσαι ελκυστική είναι ότι «οι άγνωστοι σε κοιτάζουν επίμονα. Οι άνθρωποι τείνουν να διατηρούν μεγαλύτερη και πιο συχνή οπτική επαφή με εκείνους που βρίσκουν ελκυστικούς».

Το πέμπτο και τελευταίο σημάδι είναι ότι «οι άνθρωποι εκπλήσσονται από τις ανασφάλειές σας».



«Αυτή η απάντηση συχνά υποδηλώνει ότι σας βλέπουν με πιο θετικό τρόπο από ό,τι αντιλαμβάνεστε εσείς τον εαυτό σας».