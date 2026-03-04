Δεν περιμέναμε κάτι άλλο: Ο Βελόπουλος αποκάλεσε «Μιλφόιλ» την Αμερικανίδα πρέσβη

Από τα σύννεφα κανείς δεν έπεσε.

Για τον Κυριάκο Βελόπουλο ο λόγος που είναι πρώτο ξεφτέρι στα «ωραία», τα «τσιτάτα» και τα «έξυπνα» που πουλάει δεξιά και αριστερά μαζί με άλλα «χρήσιμα αντικείμενα» όπως έγραψε κάποτε, προφητικά, ο Στίβεν Κίνγκ.

Ο Βελόπουλος λοιπόν από το βήμα της Βουλής αποκάλεσε «Mιλφόιλ» την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφοϊλ όταν άρχισε να ξεδιπλώνει τις σκέψεις του για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το Ιράν.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος για την Κίμπερλι Γκιλφοϊλ από το 12.53 λεπτό.