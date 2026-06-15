Σπορ Τυνησία Σουηδία Μουντιάλ Ποδόσφαιρο

Δεν περίμεναν καθόλου οι Τυνήσιοι: Απέλυσαν το προπονητή τους μετά το παιχνίδι με τη Σουηδία

Η συντριβή από την Σουηδία στη πρεμιέρα του Μουντιάλ, ώθησε τον Λαμουσί στη πόρτα της εξόδου από τον πάγκο της Τυνησίας.

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Το βαρύ και ταπεινωτικό 5-1 από τη Σουηδία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ αποδείχθηκε το «κύκνειο άσμα» του έμπειρου τεχνικού, ο οποίος είδε την πόρτα της εξόδου μετά από μόλις ένα επίσημο παιχνίδι στα τελικά του τουρνουά.

Ο Λαμουσί κατηγορήθηκε για πλήρης αδυναμία διαχείρισης των αποδυτηρίων, ενώ οι διοικούντες την ομοσπονδία τον κατηγορούν ανοιχτά για εσωτερική αποσταθεροποίηση και διασπορά ψευδών ειδήσεων που τορπίλισαν τη συνοχή των παικτών.

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Σπορ Τυνησία Σουηδία Μουντιάλ Ποδόσφαιρο

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