Δεν πίνει το παιδί σου το σιρόπι; Υπάρχει λύση - Η παιδίατρος Αρετή Μανιώτη μας εξηγεί

Όλοι οι γονείς το έχουμε ζήσει: Η ώρα του φαρμάκου πλησιάζει και το σπίτι μετατρέπεται σε «πεδίο μάχης». Το σιρόπι καταλήγει στα ρούχα, στο πάτωμα, στον καναπέ – παντού εκτός από εκεί που πρέπει: στο στόμα του παιδιού.

Ξέρω πόσο δύσκολο είναι, ειδικά όταν το παιδί αρνείται πεισματικά ή όταν η γεύση του φαρμάκου δεν βοηθάει την κατάσταση. Όμως, η υπομονή, η ειλικρίνεια και η εμπιστοσύνη είναι τα κλειδιά για να γίνει η διαδικασία πιο εύκολη για όλους.

Αν το σιρόπι είναι ο «εχθρός» σας, ακολουθήστε μερικά πρακτικά tips που θα αλλάξουν τα δεδομένα:

Κάντε το παιχνίδι με μια σύριγγα



Ξεχάστε το κλασικό κουτάλι που χύνεται εύκολα. Χρησιμοποιήστε μια μικρή σύριγγα (χωρίς τη βελόνα, εννοείται!) για να κάνετε τη διαδικασία πιο παιχνιδιάρικη. Δώστε μικρή ποσότητα κάθε φορά – δεν χρειάζεται να το πιει όλο «μονορούφι».

Η σωστή γωνία «στόχευσης»



Τοποθετήστε το σιρόπι στο πλάι του στόματος, προς το μάγουλο. Με αυτόν τον τρόπο, το φάρμακο δεν πάει κατευθείαν στη γλώσσα (όπου βρίσκονται οι περισσότεροι γευστικοί κάλυκες) και μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα να το φτύσει το παιδί ή να του προκληθεί τάση για εμετό.

Η μέθοδος της «κρυφής» ανάμειξης



Αν η γεύση είναι το πρόβλημα, μπορείτε να ανακατέψετε το φάρμακο με μια πολύ μικρή ποσότητα από κάτι που αρέσει στο παιδί, όπως γιαούρτι, χυμό ή μαρμελάδα. Προσοχή όμως: η ποσότητα πρέπει να είναι μικρή, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα το καταναλώσει όλο και θα πάρει ολόκληρη τη δόση.

Δημιουργήστε μια ρουτίνα



Όταν το παιδί ξέρει τι να περιμένει, αντιδράει λιγότερο. Δώστε του το δικαίωμα της επιλογής για να νιώσει ότι έχει τον έλεγχο: «Θέλεις να το πιεις με λίγο νερό ή με χυμό μετά;».

Η δύναμη της επεξήγησης



Αν το παιδί είναι μεγαλύτερο, εξηγήστε του με απλά λόγια γιατί είναι απαραίτητο το φάρμακο (π.χ. «για να διώξουμε τα μικρόβια που σε κάνουν να πονάς»). Για τα μικρότερα παιδιά, μπορείτε να κάνετε μια «επίδειξη» πρώτα σε ένα αγαπημένο κουκλάκι ή αρκουδάκι.

Στο τέλος, μια μικρή ηθική ανταμοιβή –μια αγκαλιά, ένα μπράβο ή ένα αυτοκόλλητο– μπορεί να κάνει τη διαφορά για την επόμενη φορά. Μην ξεχνάτε: στόχος μας δεν είναι απλώς να πάρει το φάρμακο, αλλά να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης που θα κρατήσει για πάντα.