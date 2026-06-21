Η Μαρία Αναστασοπούλου, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και έκανε αναφορά τόσο στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα τηλεοπτικά μέσα όσο και σε πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων τη φετινή σεζόν.

Η δημοσιογράφος στάθηκε αρχικά στον ανταγωνισμό που καλείται να αντιμετωπίσει πλέον η τηλεόραση, τονίζοντας πως οι συνθήκες έχουν αλλάξει σημαντικά, ιδιαίτερα για τις νεότερες ηλικίες που ενημερώνονται μέσα από πολλές διαφορετικές πλατφόρμες.

«Μπαίνουμε σε μία περίοδο που δεν χαρίζεται τίποτα σε κανέναν. Ο καθένας θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να κρατήσει τον κόσμο μπροστά στην τηλεόραση, καθώς οι νέοι έχουν πολλές άλλες επιλογές πια για να ενημερωθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε πως η συζήτηση γύρω από τα όρια ανάμεσα στην ενημέρωση, την ψυχαγωγία και το infotainment δεν είναι κάτι νέο.

«Η κουβέντα για ενημέρωση, ψυχαγωγία και infotainment είναι παλιά πια, μας έχουν προσπεράσει η εποχή και οι εξελίξεις», σημείωσε.

Αναφερόμενη στην εκπομπή που παρουσιάζει μαζί με τον Άρη Πορτοσάλτε, η Μαρία Αναστασοπούλου μίλησε με θερμά λόγια για τη συνεργασία τους, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως η ιδέα για την ενασχόληση της εκπομπής με τη Eurovision προήλθε από τον ίδιο.

«Ο Άρης Πορτοσάλτε έχει προτείνει ανατρεπτικά πράγματα. Η ιδέα για την Eurovision προέκυψε από εκείνον. Έχει μεγάλη σημασία σε μία ομάδα να υπάρχει όραμα και να ακολουθείται από όλους», είπε.

Η δημοσιογράφος σχολίασε επίσης το τέλος της εκπομπής του Κώστα Τσουρού, εκφράζοντας την άποψη πως ο παρουσιαστής βρέθηκε πολλές φορές στο στόχαστρο της κριτικής.

«Δεν αφέθηκε ούτε μία μέρα να κάνει με ησυχία τη δουλειά του ο Κώστας Τσουρός. Δέχτηκε σκληρή κριτική. Είχαν βρει έναν εύκολο στόχο στο πρόσωπό του», ανέφερε.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στη Σία Κοσιώνη, με αφορμή την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ, μια εξέλιξη που, όπως παραδέχτηκε, την αιφνιδίασε.

«Η Σία Κοσιώνη είναι σημείο αναφοράς. Δεν το πίστευα, αλλά η ζωή έχει δείξει πως όλα μπορούν να γίνουν και πιστεύω ήταν για το καλό της», δήλωσε.

Τέλος, η Μαρία Αναστασοπούλου αναφέρθηκε και στη Λένα Φλυτζάνη, τονίζοντας πως δεν θεωρεί σωστό να γίνονται συγκρίσεις ανάμεσα στις δύο δημοσιογράφους.

«Δεν μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ της Σίας Κοσιώνη και της Λένας Φλυτζάνη. Όσο αξιοπρεπέστατα παρουσίαζε η Λένα το μεσημβρινό δελτίο, αντίστοιχα βλέπω τέτοια παρουσία και στο βραδινό δελτίο», κατέληξε.