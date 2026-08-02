«Δεν πίστευαν στα μάτια τους»: Η στιγμή που αρκούδα αρπάζει σολομό δίπλα σε τουριστικό σκάφος
Μια απρόσμενη συνάντηση με την άγρια φύση έζησαν τουρίστες στην Αλάσκα, όταν η αρκούδα πλησίασε το σκάφος αναζητώντας το επόμενο γεύμα της.
Μια μοναδική εμπειρία άγριας φύσης έζησαν τουρίστες στην Αλάσκα, όταν μια θηλυκή αρκούδα γκρίζλι πλησίασε ένα τουριστικό αλιευτικό σκάφος και άρπαξε έναν σολομό λίγα μόλις μέτρα από τους επιβάτες.
Η αρκούδα κινήθηκε ατάραχη προς το σκάφος, εντόπισε το ψάρι και εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για ένα εύκολο γεύμα, αφήνοντας τους τουρίστες να παρακολουθούν άφωνοι το θέαμα.
Το εντυπωσιακό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από τον οδηγό αλιευτικών εκδρομών, ο οποίος συνέχισε να κινηματογραφεί με απόλυτη ψυχραιμία τη σκηνή.
Η θηλυκή γκρίζλι πλησίασε το σκάφος, εντόπισε τον σολομό και τον άρπαξε μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα των επιβατών, οι οποίοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που έβλεπαν.
«Οι πελάτες μου έμειναν με το στόμα ανοιχτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο οδηγός της εκδρομής, περιγράφοντας την αντίδραση των τουριστών.
Το περιστατικό μπορεί να μοιάζει εντυπωσιακό, ωστόσο στην Αλάσκα τέτοιες εικόνες δεν θεωρούνται ιδιαίτερα ασυνήθιστες. Κατά την περίοδο που οι σολομοί ανεβαίνουν τα ποτάμια για να γεννήσουν, οι γκρίζλι συγκεντρώνονται στις ίδιες περιοχές, αναζητώντας τροφή.