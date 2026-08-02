«Δεν πίστευαν στα μάτια τους»: Η στιγμή που αρκούδα αρπάζει σολομό δίπλα σε τουριστικό σκάφος

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Μια μοναδική εμπειρία άγριας φύσης έζησαν τουρίστες στην Αλάσκα, όταν μια θηλυκή αρκούδα γκρίζλι πλησίασε ένα τουριστικό αλιευτικό σκάφος και άρπαξε έναν σολομό λίγα μόλις μέτρα από τους επιβάτες.

Η αρκούδα κινήθηκε ατάραχη προς το σκάφος, εντόπισε το ψάρι και εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για ένα εύκολο γεύμα, αφήνοντας τους τουρίστες να παρακολουθούν άφωνοι το θέαμα.

🐻 A grizzly bear went fishing right beside an Alaskan charter boat



The mother bear approached the boat, spotted a salmon in the water and snatched it just a few feet away from stunned tourists.



Fishing guide Carter Brown kept filming as if nothing unusual was happening. “My… https://t.co/YVK12pZSeY pic.twitter.com/R4A65KzOsi — NEXTA (@nexta_tv) August 1, 2026

Το εντυπωσιακό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από τον οδηγό αλιευτικών εκδρομών, ο οποίος συνέχισε να κινηματογραφεί με απόλυτη ψυχραιμία τη σκηνή.

Η θηλυκή γκρίζλι πλησίασε το σκάφος, εντόπισε τον σολομό και τον άρπαξε μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα των επιβατών, οι οποίοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που έβλεπαν.

«Οι πελάτες μου έμειναν με το στόμα ανοιχτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο οδηγός της εκδρομής, περιγράφοντας την αντίδραση των τουριστών.

Το περιστατικό μπορεί να μοιάζει εντυπωσιακό, ωστόσο στην Αλάσκα τέτοιες εικόνες δεν θεωρούνται ιδιαίτερα ασυνήθιστες. Κατά την περίοδο που οι σολομοί ανεβαίνουν τα ποτάμια για να γεννήσουν, οι γκρίζλι συγκεντρώνονται στις ίδιες περιοχές, αναζητώντας τροφή.