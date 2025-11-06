Δεν πίστευε στα μάτια του: Άνδρας βρήκε στον κήπο ράβδους χρυσού και νομίσματα αξίας 700.000 ευρώ

Σίγουρα δεν πίστευε αυτά που βρήκε στον κήπο του. Ένας άνδρας στην Γαλλία ήρθε αντιμέτωπος με ένα απίστευτο θέαμα, ενώ έσκαβε μια πισίνα στον κήπο του. Συγκεκριμένα βρήκε ράβδους χρυσού και νομίσματα αξίας περίπου 700.000 ευρώ, όπως ανακοίνωσαν την Πέμπτη οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η ανακάλυψη αυτή έγινε τον Μάιο, στο σπίτι του άνδρα στην πόλη Νεβίλ-συρ-Σον, έξω από τη Λυών. Οι αξιωματούχοι εκεί μόλις αποφάσισαν ότι μπορούσε να τα κρατήσει, καθώς δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι επρόκειτο για αρχαιολογικό θησαυρό, δήλωσε εκπρόσωπος της τοπικής αρχής.

Δεν υπήρχαν ενδείξεις για το πώς βρέθηκε εκεί και ο προηγούμενος ιδιοκτήτης της γης είχε πεθάνει, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Οι πέντε ράβδοι και πολλά νομίσματα βρέθηκαν σε πλαστικές σακούλες, ανέφερε η περιφερειακή εφημερίδα Le Progres.