Δεν ψηφίζει τελικώς ο ΣΥΡΙΖΑ την επιστολική των αποδήμων - «Θρίλερ» για τις 200 ψήφους

Αρχικώς, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στις αρμόδιες επιτροπές, είχε διαφανεί πως το κόμμα - παρά της επιφυλάξεις - διάκειται θετικά στη ρύθμιση, ωστόσο σε σύσκεψη του προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας το μεσημέρι αποφασίστηκε να επιλεγεί το «παρών».

Είχε προηγηθεί διαδικτυακή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας τη Δευτέρα, στην οποία, σειρά βουλευτών, ανάμεσα τους ο Παύλος Πολάκης, εξέφρασαν ανοιχτά τη διαφωνία τους με τη γραμμή της υπερψήφισης, τονίζοντας πως δεν δίνουν λευκή επιταγή στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Ανάλογες επιφυλάξεις διατύπωσαν και άλλοι βουλευτές, όπως ο Γιώργος Παπαηλιού, ο οποίος εξάλλου ανέφερε και από βήματος Ολομέλειας πως «εντοπίζονται σοβαρά προβλήματα» αναφορικώς με την «επαρκή θωράκιση της μυστικότητας και του αδιάβλητου της εκλογικής διαδικασίας».

Στον αντίποδα ωστόσο, η πλειοψηφία των βουλευτών, ανάμεσά τους ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομοσχέδιο, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, τάχθηκε υπέρ της καθιέρωσης επιστολικής ψήφου στους απόδημους. Τελικώς, με το βλέμμα στραμμένο και στις εσωκομματικές ισορροπίες, πέρασε η γραμμή του «παρών».

Θα πιάσει τον πήχη των 200 η ρύθμιση;

Αυτό σημαίνει πως η ρύθμιση θα πιάσει οριακά τον πήχη 200 ψήφων που απαιτούνται. Υπέρ αναμένεται να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, αρκετοί ανεξάρτητοι βουλευτές - προερχόμενοι από τους Σπαρτιάτες αλλά και από τον ΣΥΡΙΖΑ - ενώ θετικά διάκειται και η Πλεύση Ελευθερίας.

Για την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου στους εκτός επικράτειας εκλογείς στις εθνικές εκλογές του 2027, απαιτείται η εξασφάλιση πλειοψηφίας 200 βουλευτών, σε διαφορετική περίπτωση θα διατηρηθεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την ψηφοφορία με φυσική παρουσία σε εκλογικά τμήματα του εξωτερικού.

Εντωμεταξύ, η αντιπολίτευση καταψηφίζει τη δημιουργία τριεδρικής περιφέρειας αποδήμων. Εφόσον η ρύθμιση «περάσει» με απλή πλειοψηφία, δεν θα ισχύσει για τις εθνικές εκλογές του 2027, αλλά για τις μεθεπόμενες.

Με νομοτεχνική βελτίωση του Θεόδωρου Λιβάνιου διευκρινίζεται μάλιστα πως η δημιουργία τριεδρικής περιφέρειας αποδήμων θα ισχύσει 18 μήνες μετά την επικείμενη προσφυγή στην εθνική κάλπη.

Η ονομαστική ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για τις 17.00.