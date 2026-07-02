«Δεν σας φοβόμαστε»: Συγκέντρωση της ΝΔ έξω από το Ιπποκράτειο για τη Βάγια Νέστορα

Κάλεσμα σε στελέχη, μέλη και φίλους του κόμματος απευθύνει η Νέα Δημοκρατία για συγκέντρωση το απόγευμα της Πέμπτης έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», στον απόηχο της χθεσινής δολοφονικής επίθεσης στα σπίτια τριών στελεχών της στη Θεσσαλονίκη.

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας αναφέρει:

«Η επόμενη μέρα της τραγικής απώλειας της Βάγιας Νέστορα, μετά τη χθεσινή δολοφονική επίθεση στα σπίτια των τριών στελεχών μας στη Θεσσαλονίκη, βρίσκει όλους εμάς στη Νέα Δημοκρατία με αισθήματα βαθιάς οδύνης και ακλόνητης αποφασιστικότητας.

Η μεγάλη οικογένεια της Παράταξής μας πενθεί. Η σκέψη και οι προσευχές μας είναι κοντά στην οικογένεια Νέστορα. Στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους.»

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, σήμερα στις 19:00, έξω από το ΓΝΘ Ιπποκράτειο, στελέχη, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ θα τιμήσουν τη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της Αφροδίτης, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα κατά της τρομοκρατίας.

Η ανακοίνωση καταλήγει με το κάλεσμα: «Θα είμαστε όλοι εκεί. Δεν σας φοβόμαστε.»