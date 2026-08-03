«Δεν σεβάστηκαν πυροσβέστες που σώζουν ζωές»: Στον FLASH ο Γ.Γ. του Σωματείου για τη διάρρηξη στα ΙΧ

Ντροπή και οργή προκαλεί η είδηση της διάρρηξης αυτοκινήτων των πυροσβεστών την ώρα που οι ίδιοι ρισκάρουν ακόμα και τη ζωή τους στα μέτωπα των πυρκαγιών για να σώσουν σπίτια και περιουσίες των κατοίκων που βλέπουν τους κόπους μιας ζωής, να γίνονται στάχτη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής στη Μαγούλα Αττικής, όταν άγνωστοι δράστες διέρρηξαν τον περιφραγμένο χώρο προκειμένου να αφαιρέσουν προσωπικά αντικείμενα από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα των πυροσβεστών που εργάζονται χωρίς ρεπό και χωρίς άδειες στην κατάσβεση των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες μέρες σε διάφορα μέτωπα της χώρας.

Όπως λέει στο FLASH ο Μανώλης Ρεντίνας, Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Σωματείου Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, άγνωστοι έσπασαν και διέρρηξαν τα αυτοκίνητα πυροσβεστών ενώ εκείνοι ήταν στα μέτωπα της φωτιάς. «Αφαίρεσαν από γυαλιά ηλίου μέχρι και πορτοφόλια. Πήραν ακόμα και τις ζάντες από όχημα συναδέλφου» και ζητάει επειγόντως αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της πρώτης και μεγαλύτερης Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μία περίοδο που η χώρα θρηνεί την πρόσφατη απώλεια τριών πυροσβεστών και δύο πιλότων, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τις φονικές πυρκαγιές.

Μανώλης Ρεντίνας, Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Σωματείου Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων

Με αφορμή τη διάρρηξη αυτοκινήτων των πυροσβεστών, ο κ. Ρεντίνας φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και τις ελλείψεις στις εγκαταστάσεις της μεγαλύτερης μονάδας δασικών επιχειρήσεων της χώρας. Ένα ζήτημα που, σύμφωνα με το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων (ΠΑ.Σ.ΠΥ.Δ.Ε.), έχει καταγγελθεί επανειλημμένα χωρίς να έχουν δοθεί ουσιαστικές λύσεις.

«Έκλεψαν ακόμα και τις ζάντες οχήματος»

Ο Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Σωματείου Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων (ΠΑ.Σ.ΠΥ.Δ.Ε.), Μανώλης Ρεντίνας, περιγράφει με αγανάκτηση όσα αντίκρισαν οι συνάδελφοί του.

Όπως αποκαλύπτει στο FLASH, οι πυροσβέστες επέστρεψαν έπειτα από ημέρες αδιάκοπης μάχης στα μέτωπα των πυρκαγιών για να διαπιστώσουν ότι διαρρήκτες είχαν εισβάλει στον χώρο στάθμευσης, είχαν σπάσει τα τζάμια των αυτοκινήτων τους και είχαν αφαιρέσει ό,τι πολύτιμο βρήκαν, από προσωπικά αντικείμενα μέχρι τις ζάντες των οχημάτων.

«Οι άνθρωποι που επιχειρούν αδιάκοπα αυτές τις μέρες σε όλα τα μέτωπα της φωτιάς γυρίζουν μετά από μέρες δουλειάς και βρίσκουν τα αυτοκίνητά τους σπασμένα, κλεμμένα και κατεστραμμένα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος. Σύμφωνα με τον κ. Ρεντίνα, το πρόβλημα δεν προέκυψε ξαφνικά.

Όπως επισημαίνει, το Σωματείο έχει επανειλημμένα ζητήσει την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της μονάδας στη Μαγούλα, υποστηρίζοντας ότι, παρά το γεγονός πως ο χώρος είναι περιφραγμένος, δεν παρέχει ουσιαστική ασφάλεια.

«Ο χώρος παραβιάζεται εύκολα. Το έχουμε επισημάνει πολλές φορές. Δυστυχώς, επιβεβαιωθήκαμε με τον χειρότερο τρόπο», σημειώνει ο Μανώλης Ρεντίνας.

«Ποιος θα αποζημιώσει αυτούς τους ανθρώπους;»

Στην ανακοίνωσή του, το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων χαρακτηρίζει αδιανόητο το γεγονός ότι πυροσβέστες που βρίσκονται επί ημέρες στην πρώτη γραμμή των πυρκαγιών επιστρέφουν στην υπηρεσία τους για να αντικρίσουν τις προσωπικές τους περιουσίες λεηλατημένες.

Το Σωματείο θέτει ευθέως το ερώτημα ποιος θα αποζημιώσει τους πυροσβέστες για τις ζημιές που υπέστησαν και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για την έλλειψη στοιχειωδών μέτρων ασφαλείας στις εγκαταστάσεις της μεγαλύτερης επιχειρησιακής μονάδας του Πυροσβεστικού Σώματος.

«Την ώρα που οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων δίνουν αδιάκοπα τη μάχη με τις μεγάλες πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια, επιχειρώντας κάτω από εξαιρετικά δύσκολες και εξαντλητικές συνθήκες, συνάδελφοι της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., επιστρέφοντας στην υπηρεσία μετά την ολοκλήρωση της αποστολής τους, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια απαράδεκτη εικόνα. Τα οχήματά τους, σταθμευμένα στον χώρο της υπηρεσίας, είχαν παραβιαστεί, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είχαν αφαιρεθεί ακόμη και οι τροχοί τους.

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει, για ακόμη μία φορά, τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη επιχειρησιακή μονάδα του Πυροσβεστικού Σώματος. Το Σωματείο μας έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τις ακατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις και την παντελή έλλειψη βασικών υποδομών, σε έναν χώρο που φιλοξενεί περισσότερους από 300 πυροσβέστες, καθώς και το Μ.Ε.Τ.Π.Ε.

Είναι ΑΔΙΑΝΌΗΤΟ συνάδελφοι που επί ημέρες επιχειρούν με αυταπάρνηση για την προστασία της ζωής, των περιουσιών και του φυσικού πλούτου της χώρας να επιστρέφουν στην υπηρεσία τους και να βρίσκουν τις προσωπικές τους περιουσίες ΛΕΗΛΑΤΗΜΈΝΕΣ.

Ποιος θα αποζημιώσει τους συναδέλφους που, μετά από όσα βιώνουν καθημερινά στην πρώτη γραμμή, επιστρέφουν και αντικρίζουν την προσωπική τους περιουσία κατεστραμμένη; Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτή την απαράδεκτη κατάσταση;

Πόση ακόμη απαξίωση πρέπει να υποστεί ο Έλληνας πυροσβέστης; Πόσα ακόμη περιστατικά απαιτούνται για να δοθούν ουσιαστικές λύσεις;



Το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων (ΠΑ.Σ.ΠΥ.Δ.Ε.) ζητά την άμεση λήψη μέτρων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, την προστασία της περιουσίας των συναδέλφων και τη συνολική αναβάθμιση των υποδομών της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε.

Η αξιοπρέπεια και η ασφάλεια των πυροσβεστών δεν μπορούν να συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται ως ζήτημα δεύτερης προτεραιότητας.

Φτάνει δεν αντέχουμε άλλο ζητάμε μόνο αξιοπρέπεια», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Σωματείου.

«Μας έκοψαν τις άδειες, δεν είμαστε μηχανές»

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη εξαντλητική καθημερινότητα για τους πυροσβέστες της χώρας μας.

Όπως καταγγέλλει ο Γενικός Γραμματέας του ΠΑ.Σ.ΠΥ.Δ.Ε., οι πυροσβέστες καλούνται να μετακινούνται άμεσα όπου υπάρχουν επιχειρησιακές ανάγκες, ακόμη και στα νησιά, επιχειρώντας για δεκάδες συνεχόμενες ώρες χωρίς επαρκή εναλλαγή προσωπικού, χωρίς τον αναγκαίο χρόνο ανάπαυσης και συχνά χωρίς αξιοπρεπείς συνθήκες ξεκούρασης.

«Δεν είμαστε αναλώσιμοι. Δεν είμαστε μηχανές. Είμαστε άνθρωποι που δίνουμε καθημερινά τη μάχη για να προστατεύσουμε τη ζωή, τις περιουσίες των πολιτών και τον φυσικό πλούτο της χώρας μας», τονίζει ο κ. Ρεντίνας.

Όπως επισημαίνει ο Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Σωματείου Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, οι πυροσβέστες καλούνται να καλύψουν περίπου 4.000 κενές οργανικές θέσεις, που έχουν δημιουργηθεί τόσο λόγω συνταξιοδοτήσεων όσο και εξαιτίας της διαρκώς αυξανόμενης επιχειρησιακής πίεσης που προκαλούν οι ολοένα συχνότερες και μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές.

Αντί η ενίσχυση του Σώματος να γίνει με νέες προσλήψεις, οι υπάρχουσες δυνάμεις καλούνται να καλύψουν τα κενά με συνεχείς μετακινήσεις σε όλη τη χώρα, με αναστολή αδειών και χωρίς τον απαραίτητο χρόνο ανάπαυσης. Τα ρεπό αποτελούν, όπως λένε οι ίδιοι, πολυτέλεια, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που πυροσβέστες επιχειρούν στα μέτωπα ακόμη και για 48 συνεχόμενες ώρες.

Μόλις ολοκληρώσουν μια εξαντλητική επιχείρηση σε ένα μεγάλο μέτωπο, καλούνται να επιβιβαστούν σε πλοία ή αεροσκάφη για να μεταφερθούν σε άλλη περιοχή της χώρας όπου έχει ξεσπάσει νέα πυρκαγιά. Ο ύπνος τους περιορίζεται σε λίγες ώρες, πολλές φορές πάνω στο καμένο έδαφος, δίπλα στα οχήματα ή σε πρόχειρους χώρους, προτού επιστρέψουν ξανά στη μάχη με τις φλόγες.