Εφιαλτικές στιγμές στα χέρια ενός 49χρονου ληστή έζησε μία 64χρονη ιδιοκτήτρια περιπτέρου στη Χερσόνησο Ηρακλείου το βράδυ της περασμένης Τετάρτης (25/11), η οποία ωστόσο κατάφερε να του αντισταθεί.

Ο άνδρας εισέβαλε στο περίπτερο με καλυμμένα χαρακτηριστικά και απαίτησε να του παραδοθούν τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 49χρονος, φορώντας κουκούλα, σκούφο και γάντια και κρατώντας πιστόλι, πήγε πρώτα από την πίσω πλευρά του περιπτέρου χτυπώντας την πόρτα, προκειμένου να αιφνιδιάσει τη γυναίκα και να του ανοίξει.

«Δεν σου δίνω τα λεφτά, σκότωσέ με»: Ιδιοκτήτρια περιπτέρου αντιστάθηκε σε ένοπλο ληστή στη Χερσόνησο Ηρακλείου που συνελήφθη και αποδείχθηκε πελάτης της. pic.twitter.com/Yej8SqR1GV — Flash.gr (@flashgrofficial) November 27, 2026

Όταν είδε ότι δεν του άνοιγε, πήγε μπροστά από το περίπτερο και με παρατεταμένο το όπλο, ζήτησε από την 64χρονη να του δώσει τα χρήματα. Όταν εκείνη αρνήθηκε, εκείνος πήγε πάλι από την πίσω πλευρά του περιπτέρου και με ένα κατσαβίδι άνοιξε την πόρτα και μπήκε μέσα. Η γυναίκα αντιστάθηκε σθεναρά και προσπάθησε να του αφαιρέσει το σκούφο που φορούσε ώστε να φανεί το πρόσωπό του στην κάμερα. Ο δράστης ωστόσο την τραυμάτισε με το κατσαβίδι με αποτέλεσμα να κάνει τέσσερα ράμματα, ενώ φέρει μώλωπες σε όλο της το σώμα.

«Νέο παιδί, γιατί δεν πάει να δουλέψει;»

Μιλώντας στον FLASH, η 64χρονη γυναίκα περιέγραψε τα όσα έζησε. Όπως ανέφερε η ίδια, δεν φοβήθηκε όταν είδε τον δράστη έξω από το περίπτερο, ωστόσο τρόμαξε όταν εκείνος μπήκε μέσα.

«Του είπα, δεν σου δίνω τα λεφτά και σκότωσέ με. Αντέδρασα έτσι ίσως επειδή κατέγραψα στο μυαλό μου ότι το όπλο ήταν ψεύτικο. Όταν όμως μπήκε μέσα με το κατσαβίδι και το όπλο τρόμαξα.

Προσπάθησα να του βγάλω την κουκούλα για να φανεί το πρόσωπό του στην κάμερα».

«Μας έχουν ληστέψει και άλλη φορά. Κάθομαι 9 με 10 ώρες μέσα στο περίπτερο για να πάρω ένα ευρώ και θα έρθει ο άλλος μα με ληστέψει και να πάρει τα χρήματα; Εάν τα έδινα τα χρήματα, θα τα έπαιρνε και θα έφευγε και δεν θα τον έπιαναν. Νέο παιδί, γιατί δεν πάει να δουλέψει;», ανέφερε χαρακτηριστικά η 64χρονη.

Ο δράστης ήταν… πελάτης της

Η ίδια έμεινε έκπληκτη με το γεγονός ότι ο δράστης έμενε σε πολυκατοικία απέναντι από το περίπτερό της και μάλιστα ήταν και πελάτης της. Να σημειωθεί ότι το όπλο το οποίο κρατούσε ο δράστης ήταν αεροβόλο, ενώ το ποσό που άρπαξε από το ταμείο του περιπτέρου ανέρχεται στα 350 ευρώ.

Ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα, οδηγείται στον Εισαγγελέα Ηρακλείου σήμερα Παρασκευή (27/11) ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για κλοπή.