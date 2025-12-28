Δεν σου άρεσε το χριστουγεννιάτικο δώρο σου; 5 τρόποι να απαλλαγείς χωρίς να σε ανακαλύψουν

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε λάβει τουλάχιστον ένα χριστουγεννιάτικο δώρο που δεν μας άρεσε - ένα πουλόβερ που δεν μας κάνει, ένα άσχημο διακοσμητικό ή ένα άρωμα που δεν μας αρέσει.



Δεν είναι όλα τα δώρα ευπρόσδεκτα - οπότε, αντί να τα πετάξετε στο βάθος μιας ντουλάπας, πώς μπορείτε να τα ξεφορτωθείτε χωρίς να προσβάλλετε κανέναν;

1. Επαναχρησιμοποιήστε τα

Για την Dawn-Maria France από το North Yorkshire, που μιλάει στο BBC, η λύση για τα ανεπιθύμητα δώρα είναι απλή: να τα δώσει σε κάποιον άλλον. Λέει ότι αμέσως μετά τα Χριστούγεννα είναι η ιδανική στιγμή.



Δεν αισθάνεται ποτέ ενοχή που το κάνει αυτό και πιστεύει ότι είναι ένας πιο βιώσιμος τρόπος για να γιορτάσει την εορταστική περίοδο. «Μια χρονιά μου έδωσαν μερικούς σπόρους για τον κήπο που δεν μου χρησίμευαν σε τίποτα», λέει.



Αντί να πάνε χαμένα, η Dawn-Maria τους έδωσε σε μια φίλη της. «Είναι ένας οικονομικός τρόπος για να διαχειριστείς τις δαπάνες σου, ειδικά κατά τη διάρκεια της κρίσης και με βοήθησε να τακτοποιήσω το σπίτι μου», προσθέτει.



Αυτή η συνήθεια θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στην αντιμετώπιση ενός πολύ μεγαλύτερου προβλήματος. Κάθε χρόνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο πετιούνται ανεπιθύμητα δώρα αξίας περίπου 42 εκατομμυρίων λιρών, μερικά από τα οποία καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής.



Η Dawn-Maria ξανατύλιξε τα σπόρια για τον κήπο της, προσθέτοντας μια προσωπική σημείωση που υπονοούσε ότι επρόκειτο για ανακυκλωμένο δώρο. «Μου το έδωσαν, αλλά ήξερα ότι θα σου άρεσε», έγραψε. «Προωθεί τη βιωσιμότητα», λέει. «Δεν μετανιώνω που το ξαναδώρισα».

2. Κρύψτε τα αποδεικτικά στοιχεία

Πώς μπορείτε λοιπόν να επαναχρησιμοποιήσετε ένα δώρο χωρίς να προσβάλλετε κανέναν; «Μην σας πιάσουν», προειδοποιεί η Louise Minchin, παρουσιάστρια του προγράμματος Rip Off Britain του BBC, συμβουλεύοντας όσους επαναχρησιμοποιούν δώρα να αφαιρούν τυχόν ετικέτες ή σημειώσεις που μπορεί να απευθύνονται σε κάποιον άλλον.



Πριν το ξανατυλίξετε, συνιστά να ελέγξετε προσεκτικά το δώρο για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σημάδια φθοράς.



Αν έχει ανοιχτεί ή είναι μέρος ενός ατελούς σετ, είναι προφανές ότι το αντικείμενο δεν είναι καινούργιο.



«Έχω πιαστεί», παραδέχεται η Reverend Kate Bottley του BBC Radio 2, η οποία ξέχασε να ελέγξει αν υπήρχε κάρτα μέσα στο δώρο που έδωσε. «Το άνοιξαν και είπα «Ωχ, όχι, λυπάμαι πολύ»», θυμάται.



Αυτό αρκεί για να κάνει και τις δύο πλευρές να νιώσουν άβολα. Ο Dr. Oscar, τακτικός συνεργάτης του Morning Live του BBC, θυμάται ότι του έδωσαν ένα κουτί σοκολάτες με το μήνυμα «Αγαπητή κα Smith, ευχαριστώ που ήσασταν η δασκάλα μου φέτος». Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να το ξαναδώσει. «Απλά έβγαλα την ετικέτα για τον επόμενο», λέει.



Η ειδική σε θέματα εθιμοτυπίας Antoinette Akanji έχει έναν άλλον χρυσό κανόνα: Ξαναδώστε τα δώρα εκτός του κοινωνικού σας κύκλου. «Αν η θεία σας, σας έχει δώσει ένα πουλόβερ που δεν σας αρέσει, μην το χαρίσετε στην ξαδέλφη σας», λέει. «Μπορεί να δει την ξαδέλφη σας να το φοράει και αυτό μπορεί να προκαλέσει μια αμήχανη συζήτηση».



«Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο αρχικός δωρητής και ο νέος παραλήπτης δεν είναι πιθανό να συναντηθούν».

3. Μεταπώληση

Η Kirsty Quinn, 36 ετών από το Oxfordshire, λέει ότι βγάζει περίπου 500 λίρες τον μήνα μεταπωλώντας αντικείμενα που αγοράζει από παζάρια και καταστήματα φιλανθρωπικών οργανώσεων στο eBay και το Vinted.



«Νομίζω ότι αν λάβετε ένα δώρο που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε ή δεν σας αρέσει και είναι πιθανό να μείνει σε ένα συρτάρι ή ακόμα και να καταλήξει σε χωματερή, τότε δεν βλέπω το κακό στο να το ξαναδώσετε... ή να το πουλήσετε στο διαδίκτυο», λέει.



«Η πώληση ανεπιθύμητων δώρων μπορεί να βοηθήσει κάποιον άλλον να αποκτήσει κάτι που θέλει σε φθηνότερη τιμή, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας», προσθέτει.



«Αυτό σημαίνει επίσης ότι ο πωλητής μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα για να αγοράσει κάτι που πραγματικά χρειάζεται, κάτι που βελτιώνει τη ζωή του ή κάτι που θα χρησιμοποιήσει πραγματικά. Για μένα, αυτό είναι πιο πρακτικό και βιώσιμο από το να αφήνεις τα αντικείμενα να πάνε χαμένα».



Η Vinted αναφέρει ότι την πρώτη Κυριακή κάθε έτους παρατηρείται αύξηση στις καταχωρήσεις ανεπιθύμητων δώρων - κατά μέσο όρο τρεις φορές το κανονικό ημερήσιο ποσοστό. Σύμφωνα με την πλατφόρμα, τα πιο δημοφιλή αντικείμενα πέρυσι ήταν τα γυναικεία προϊόντα περιποίησης και τα αρώματα, τα κοσμήματα, τα νυχτικά και τα καλλυντικά.

Οι συμβουλές της Vinted για την επαναπώληση δώρων χωρίς να προσβάλλετε το άτομο που τα αγόρασε περιλαμβάνουν τη χρήση ενός ονόματος χρήστη που δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμο και τη διατήρηση του ουδέτερου φόντου των φωτογραφιών.

4. Δωρεά

Αν η επαναχρησιμοποίηση δεν σας φαίνεται σωστή, υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι για να μεταδώσετε τη χαρά, λέει η Louise.



Η δωρεά σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς είναι μια προφανής επιλογή - και μια επιλογή που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Τα φιλανθρωπικά καταστήματα περιμένουν με ανυπομονησία την απογείωση μετά τα Χριστούγεννα, όταν τα ανεπιθύμητα δώρα γίνονται ο θησαυρός κάποιου άλλου.



Αυτό επαναλαμβάνει και η Allison Swaine-Hughes, διευθύντρια λιανικής πώλησης στο British Heart Foundation.



«Αν έχετε διακοσμητικά που δεν ταιριάζουν στο σπίτι σας, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που σας έχουν χαρίσει δύο φορές ή ένα χριστουγεννιάτικο πουλόβερ που δεν είναι πλέον το χρώμα σας, γιατί να μην τα δωρίσετε σε εμάς για να φωτίσουν το σπίτι ή την ντουλάπα κάποιου άλλου;»



Και δεν πρόκειται μόνο για δωρεές - τα ψώνια σε καταστήματα φιλανθρωπικών οργανώσεων κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων μπορούν επίσης να κάνουν τη διαφορά.

«Τα καταστήματά μας είναι γεμάτα με απροσδόκητους θησαυρούς - ποιοτικά αντικείμενα που περιμένουν να βρουν ένα νέο σπίτι που θα τα αγαπήσει», λέει.



Αν ανησυχείτε ότι κάποιος συγγενής σας μπορεί να βρει το αντικείμενο που σας αγόρασε ενώ ψάχνει για ευκαιρίες, μπορείτε πάντα να το δωρίσετε σε ένα κατάστημα φιλανθρωπικών οργανώσεων εκτός της περιοχής σας.

5. Συμπεριλάβετε μια απόδειξη δώρου

Αν είστε εσείς αυτός που δίνει το δώρο, μπορείτε να διευκολύνετε τη ζωή του παραλήπτη συμπεριλαμβάνοντας μια απόδειξη.



«Αν δίνετε σε κάποιον ένα δώρο και συμπεριλάβετε μια απόδειξη δώρου, του δίνετε πολύ περισσότερες επιλογές», εξηγεί η Louise, ειδικά όταν το προϊόν είναι υψηλής αξίας.



Η απόδειξη δώρου συνήθως επιτρέπει στον παραλήπτη να ανταλλάξει το αντικείμενο στο κατάστημα ή να λάβει πιστωτικό σημείωμα.



Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να προσφερθεί επιστροφή χρημάτων, αλλά αυτό εξαρτάται από την πολιτική του καταστήματος.



Χωρίς απόδειξη, η κατάσταση μπορεί γρήγορα να γίνει άβολη, οπότε η Louise συνιστά μια πολιτική ειλικρίνειας: «Μην φοβάστε να πείτε: «Λυπάμαι πολύ, αλλά θα ήθελα να το ανταλλάξω με κάτι άλλο. Έχετε την αρχική απόδειξη;»