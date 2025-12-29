Δεν σταματάει ο σεληνιασμένος Ελ Καμπί: Ξανά γκολ με ψαλιδάκι και πάλι με ασίστ Ουναϊ (video)

Ο Ελ Καμπί έχει βαλθεί να μας τρελάνει στο Κύπελλο Εθνών. Ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού έχει κάνει τα γκολ με ανάποδο ψαλίδι να μοιάζει με... ρουτίνα.

Αφού άνοιξε το σκορ με κεφαλιά απέναντι στην Ζάμπια, μετά από ασίστ του Αζεντίν Ουναΐ, οι ίδιοι ποδοσφαιριστές συνεργάστηκαν ξανά με αποτέλεσμα ο ποδοσφαιριστής των ερυθρόλευκων να κάνει και πάλι κάτι μαγικό. Συγκεκριμένα στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού βγάζει την σέντρα, με τον «ερυθρόλευκο» συμπατριώτη του να πιάνει ένα πανέμορφο ανάποδο ψαλίδι, και να τρελαίνει τους Μαροκινούς για ακόμα μια φορά, κάνοντας δυο τα τέρματα της χώρας του. Το γκολ αρχικά ακυρώθηκε ως οφσάιντ, όμως στη συνέχεια μέτρησε κανονικά!

Δείτε την γκολάρα του Ελ Καμπί