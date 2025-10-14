«Δεν συμμετέχουμε αν είναι ο Νετανιάχου»: Το παρασκήνιο της παρουσίας του Ερντογάν στην Αίγυπτο

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίχτηκε η συμμετοχή του Ταγίπ Ερντογάν στην σύνοδο κορυφής της Αιγύπτου για την Γάζα.

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Χουριέτ, με σημερινό ρεπορτάζ αποκαλύπτει το παρασκήνιο της διπλωματικής έντασης που προέκυψε στον αέρα αλλά και στην αμηχανία της τουρκικής αποστολής στην είδηση πιθανής παρουσίας Νετανιάχου στο Σαρμ Ελ Σέιχ.

Σύμφωνα με τον αρθρογράφο της εφημερίδας Αμπντουλκαντίρ Σέλβι, η ανακοίνωση ότι μπορεί να παραστεί ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνέπεσε με την ακύρωση της προσέγγισης του αεροσκάφους στον αεροδιάδρομο του Σαρμ Ελ Σέιχ. Η τουρκική αντιπροσωπεία βρέθηκε σε ένταση μέχρι να διαπιστωθεί ότι ο Νετανιάχου δεν θα παραστεί τελικά και μόνο τότε δόθηκε άδεια για προσγείωση.

«Όταν η είδηση ότι ο Νετανιάχου θα παρευρισκόταν συνέπεσε με την παράκαμψη του αεροσκάφους … ένιωσα σαν να είχε συμβεί ένα “δεύτερο περιστατικό του ενός λεπτού».



Αλλά αποδείχθηκε ότι η αποτυχημένη προσέγγιση έγινε για τεχνικούς λόγους υπήρχε άλλο αεροπλάνο στον διάδρομο», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σέλβι.

Το πιο κρίσιμο στοιχείο, όμως, που προστίθεται στο ρεπορτάζ είναι ότι ο ίδιος ο Ερντογάν, μέσω διπλωματικών καναλιών, είχε διαμηνύσει ότι αν ο Νετανιάχου βρίσκεται στη σύνοδο, η Τουρκία δεν θα συμμετάσχει. Σε αυτή τη γραμμή, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν προχώρησε σε τηλεφωνικές επαφές με ομολόγους του μεταξύ των οποίων ο Μάρκο Ρούμπιο, υπογραμμίζοντας πως «ο Νετανιάχου δεν έχει θέση σε αυτή τη σύνοδο. Αν είναι παρών, εμείς δεν είμαστε».

Το δημοσίευμα υποστηρίζει επίσης ότι η Άγκυρα, με τη συνεργασία χωρών όπως το Ιράκ, το Κατάρ και η Ινδονησία, άσκησε πιέσεις ώστε να μην παραστεί ο Νετανιάχου, εμποδίζοντας το τετελεσμένο γεγονός που όπως αναφέρει χαρακτηριστικά προσπάθησε να επιβάλλει ο Αμερικανός πρόεδρος.