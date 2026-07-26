Δεν τα παρατάει το Κάνσας: Επανέρχεται με «πρόταση-μαμούθ» για Αντρέ Λουίς - Το ποσό που προσφέρει

Ο Αντρέ Λουίς, βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο των αποχωρήσεων για τον Ολυμπιακό, καθώς οι εξελίξεις «τρέχουν» και το μέλλον του Βραζιλιάνου εξτρέμ στον Πειραιά κρίνεται αβέβαιο.

Υπενθυμίζουμε πως πριν από λίγο καιρό, είχε φτάσει πρόταση στα χέρια του Ολυμπιακού, ύψους 17.5 εκατομμυρίων ευρώ για την παραχώρηση του Λουίς στην ομάδα της Σπόρτινγκ Κάνσας. Ωστόσο οι Πειραιώτες είχαν απορρίψει την συγκεκριμένη προσφορά, καθώς ο ελληνικός σύλλογος δεν ήταν και δεν είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή του τόσο εύκολα.

Την ίδια στάση έχει και η ομάδα του Κάνσας, καθώς έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για τον Βραζιλιάνο και όπως φαίνεται δεν παρατάει τις προσπάθειες για να τον αποκτήσει. Πιο συγκεκριμένα η ομάδα από την Αμερική επανήλθε με αρκετά βελτιωμένη πρόταση και κάνει ξεκάθαρη την πρόθεση της, η οποία είναι να φέρει τον Αντρέ Λουίς στο MLS.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με πληροφορίες η αμερικανική ομάδα, προσφέρει στους «ερυθρόλευκους» ένα ποσό που αγγίζει τα 24 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα ο Βραζιλιάνος επιθετικός, δεν αγωνίστηκε στο χθεσινό φιλικό κόντρα στην Άλκμααρ, γεγονός που ενισχύει της πιθανότητες αποχώρησης του από το λιμάνι και σηματοδοτεί την έναρξη των εξελίξεων στον Πειραιά.