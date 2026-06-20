«Δεν θα γυρίσω σπίτι μαζί του»: Έπειτα από μισό αιώνα γάμου, καβγάς οδήγησε ζευγάρι στα δικαστήρια

Με 53 χρόνια κοινού έγγαμου βίου, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων ηλικίας 85 και 75 ετών, βρέθηκαν αλληλοκατηγορούμενοι για ενδοοικογενειακή απειλή και σωματική βλάβη. Την Παρασκευή (19/6) παρουσιάστηκαν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, με αφορμή μια διένεξη που φέρεται να έλαβε χώρα στο σπίτι τους, στο χωριό, και η οποία οδήγησε αμφότερους αρχικά στο Αστυνομικό Τμήμα και στη συνέχεια στο δικαστήριο.



Όπως κατέθεσε η 75χρονη, ο σύζυγος της πάνω στον τσακωμό, της κατάφερε ένα χτύπημα στο στόμα και την απείλησε. «Παραμύθια της Χαλιμάς» είπε στο δικαστήριο ο 85χρονος αρνούμενος τις κατηγορίες. Τελικά το δικαστήριο απάλλαξε από κάθε κατηγορία την 75χρονη και επέβαλλε ποινή φυλάκισης δύο μηνών και δέκα ημερών στον 85χρονο με τριετή αναστολή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του larissanet.



Μάλιστα, λίγο πριν αποχωρήσει από την δικαστική αίθουσα η 75χρονη, απευθυνόμενη προς την έδρα, τόνισε πως δεν σκοπεύει να επιστρέψει εκείνη την ημέρα στο σπίτι της μαζί με τον 85χρονο.



Να σημειωθεί πως σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ελληνικής Αστυνομίας για στην ενδοοικογενειακή βία, οι γυναίκες θύματα στη Θεσσαλία ηλικίας 60 εως 75 ετών έφτασαν τις 105 και στις ηλικίες 75 ετών και άνω τις 32.