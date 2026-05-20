«Δεν θα γυρίσουμε και το άλλο μάγουλο»: Ο Μπεν-Γκβιρ τα βάζει με τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ

Αμετανόητος για τις πράξεις του στους ακτιβιστές του «στολίσκου της Γάζας» εμφανίζεται ο ακροδεξιός υπουργός του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ μετά το άδειασμα Νετανιάχου και Σα'αρ.

Παρά τη διεθνή κατακραυγή, ο Μπεν Γκβιρ φαίνεται πως αδιαφορεί και αντ' αυτού επιτίθεται στον Ισραηλινό υπουργό εξωτερικών μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X.

«Υπάρχουν ορισμένοι στην κυβέρνηση που ακόμα δεν έχουν καταλάβει πώς πρέπει να συμπεριφέρονται απέναντι στους υποστηρικτές της τρομοκρατίας. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι το Ισραήλ έπαψε να είναι ένας σάκος του μποξ. Όποιος έρχεται στο έδαφός μας για να υποστηρίξει την τρομοκρατία και ναι ταυτιστεί με τη Χαμάς θα δεχτεί τη σφαλιάρα και δεν θα γυρίσουμε και το άλλο μάγουλο», τόνισε ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

יש כאלה בממשלה שעדין לא הבינו איך צריך להתנהג עם תומכי טרור. מצופה משר החוץ של ישראל להבין כי ישראל הפסיקה להיות ילד כאפות. מי שמגיע לשטח שלנו לתמוך בטרור ולהזדהות עם חמאס יחטוף ולא ניתן לו את הלחי השניה https://t.co/DibanZph17 — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

Υπενθυμίζεται ότι, αμέσως μετά τη δημοσίευση του βίντεο που δείχνει τον Μπεν-Γκβιρ να χλευάζει τους κρατούμενους ακτιβιστές ενώ εκείνοι είναι δεμένοι πισθάγκωνα και γονατιστοί στο έδαφος, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του τονίζοντας ότι ο ακροδεξιός υπουργός «προκαλεί ζημιά στο κράτος του Ισραήλ», και πως αυτός «δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ».

«Χαστούκι» και από τον Νετανιάχου

Την έντονη ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίστηκαν οι ισραηλινές Αρχές τους ακτιβιστές από τον «στολίσκο της Γάζας» σε κέντρο κράτησης του Ασντόντ εξέφρασε όμως και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μάλιστα, προχώρησε ακόμη και σε σπάνια επίπληξη προς τον Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, μέλος της κυβέρνησής του, τονίζοντας ότι «Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίσει προβοκατόρικους στολίσκους υποστηρικτών τρομοκρατών της Χαμάς να εισέλθουν στα χωρικά μας ύδατα και να φτάσουν στη Γάζα».

«Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν-Γκβιρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ».