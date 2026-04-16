«Δεν θα μπλέξω πάλι σε περιπέτειες» - Χρησμός Αποστολάκη για Τσίπρα

Και κάπως έτσι σε ένα μικρό «πηγαδάκι» στη Βουλή μπορεί να γραφτεί το τέλος σε ένα πολιτικό «φλερτ» που όπως φαίνεται όμως έμεινε μόνο σε επίπεδο προθέσεων.

Ίσως και όχι.

Ο Ευάγγελος Αποστολάκης όπως μου είπε ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου που τον προσέγγισε στους διαδρόμους της Βουλής σύντομα μπορεί και να ανακοινώσει τα σχέδιά του για την πολιτική.

«Κοντός ψαλμός αλληλούια» είπε ο ανεξάρτητος Βουλευτής που αν θυμάστε βρέθηκε σε μία μεγάλη σύσκεψη που έκανε το ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη για το θέμα της οπλοκατοχής.

Το καλύτερο όμως το φύλαξε για το τέλος με τον εξής σύντομο διάλογο;

- Και για που το βλέπετε κύριε Αποστολάκη;

-Το σίγουρο είναι ότι δεν θα μπλέξω πάλι σε περιπέτειες

Η λέξη κλειδί εδώ είναι το «πάλι». Γιατί με τον χρησμό του ο κ. Αποστολάκης δείχνει ότι είναι τουλάχιστον δύσκολο να υπάρξει μέλλον στην Αμαλίας.