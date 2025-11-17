«Δεν θέλω να μένω μόνος με τη μαμά»: Τα λόγια του 9χρονου πριν την δολοφονία που «πάγωσε» την Ιταλία

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η δολοφονία του 9χρονου Τζιοβάνι από την 55χρονη μητέρα του Olena Stasiuk η οποία σύμφωνα με τις έρευνες της αστυνομίας, αφού έκοψε τον λαιμό του παιδιού της με κουζινομάχαιρο μέσα στο σπίτι τους στη Muggia, κοντά στην Τεργέστη την Τετάρτη (12/11) στην συνέχεια αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Την ίδια στιγμή νεότερες πληροφορίες από ιταλικά ΜΜΕ αποκαλύπτουν ότι ο μικρός Τζιοβάνι είχε εκφράσει στην ψυχολόγο του ανησυχίες και φόβους, δηλώνοντας ότι δεν ένιωθε ασφαλής όταν έμενε μόνος με τη μητέρα του.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν ο πατέρας του παιδιού, από τον οποίο η γυναίκα είχε χωρίσει, δεν κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί της για να παραλάβει τον γιο τους, όπως προέβλεπε η δικαστική απόφαση.

Οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν το παιδί νεκρό και τη γυναίκα σε κατάσταση σοκ. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο 9χρονος ήταν ήδη νεκρός για πολλές ώρες.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης το μοιραίο βράδυ στο Τριέστε ήταν μια από τις πρώτες φορές που η 55χρονη Ολένα Στάσιουκ και ο μικρός Τζιοβάνι έμειναν μόνοι τους μετά από μια οκταετή μάχη για την επιμέλειά του ανάμεσα στη γυναίκα από την Ουκρανία και τον Πάολο, τον Ιταλό πατέρα του 9χρονου μετά το διαζύγιο που πήραν το 2017.

Il piccolo Giovanni è stato ucciso dalla sua mamma, abbiamo sentito il direttore dell'azienda sanitaria di Triste.#DentrolaNotizia pic.twitter.com/zi7sJB5lEk — Dentro la Notizia (@dentronotiziatv) November 14, 2025

Όπως αποκαλύφθηκε, μάλιστα από ιταλικά ΜΜΕ ο Τζιοβάνι είχε πει σε έναν ψυχολόγο ότι δεν ένιωθε άνετα όταν ήταν μόνος με τη μητέρα του. Αν και σύμφωνα πληροφορίες είχε πει στον ψυχολόγο, ο οποίος συνέτασσε μια έκθεση για το δικαστήριο στο πλαίσιο της διαμάχης για την επιμέλεια, ότι το όνειρό του ήταν να ξανασμίξουν οι γονείς του, όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα να μείνει μόνος με τη μητέρα του, απάντησε: «Δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πάολο είχε δώσει ως δώρο στον γιο του ένα smartwatch για να μπορεί να επικοινωνεί μαζί του σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο εκείνο το βράδυ η συσκευή δεν χρησιμοποιήθηκε.

Στη κηδεία του άτυχου Τζιοβάνι που τελέστηκε στη Muggia, όπου συνέβη το έγκλημα ράγισαν καρδιές. Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που αγαπούσαν τον 9χρονο άφησαν σημειώματα με λόγια-γροθιά στο στομάχι. Ένας από τους φίλους του, δε, ο Πιέτρο άφησε ένα σημείωμα με ένα σχέδιο ιστιοφόρου «επειδή ήξερα ότι σου άρεσε πολύ» ενώ σε άλλο σημείωμα, που άφησε ο πατέρας ενός από τους φίλους του 9χρονου, έγραφε «σ' ευχαριστώ που ήσουν φίλος του γιου μου. Συγχώρεσέ μας που δεν σε σώσαμε. Συγχώρεσέ μας».

