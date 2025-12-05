«Δεν θέλω τα εγγόνια μου να με κατηγορούν»: Ο βασιλιάς Κάρολος αποκαλύπτει την αγωνία του για το μέλλον

Ο βασιλιάς Κάρολος γνωστός για την ευαισθησία του γύρω από θέματα που αφορούν το περιβάλλον ανοίγει την καρδιά του και «πρωταγωνιστεί» στο ντοκιμαντέρ «Steve Backshall's Royal Arctic Challenge», που θα προβληθεί στις 22 Δεκεμβρίου. Μέσα από τη συζήτησή του με τον γνωστό περιβαλλοντολόγο Steve Backshall, ο μονάρχης μιλάει για τον δεκαετή του αγώνα για τον πλανήτη, την αγωνία του για τις μελλοντικές γενιές και την εξηγεί εξηγώντας γιατί έχει αφιερώσει τόσα χρόνια στην προστασία της φύσης.

«Τα πάντα μπορούν να σωθούν, αλλά μου φαίνεται πολύ περίεργο το γεγονός ότι, ενώ σε άλλους τομείς, όλοι θεωρούν τις δηλώσεις των επιστημόνων ως απολύτως κρίσιμες αλήθειες, σε αυτήν την περίπτωση, για τον έναν ή τον άλλο λόγο, προφανώς δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία» εξομολογήθηκε ο βασιλιάς Κάρολος στον Steve Backshall, υπαινισσόμενος την απροθυμία του κοινού απέναντι στις επιστημονικές μελέτες.

Σύμφωνα με το βρετανικό HELLO στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, οι δύο άνδρες συζήτησαν τις καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με τον βασιλιά να παραδέχεται τους φόβους του για τις νεότερες γενιές.

«Δεν θέλω τα εγγόνια μου να με κατηγορούν ότι δεν έχω κάνει τίποτα. Αυτό είναι το κύριο σημείο. Απλώς πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε, νομίζω, επειδή νοιάζομαι, όσο αξίζει, για τις νεότερες γενιές», είπε ο βασιλιάς.

Στο επίκεντρο του μηνύματός του ήταν το ζήτημα της κληρονομιάς. «Για μένα, δεν είναι σωστό να τους αφήνουμε κάτι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι το βρήκα εγώ , αν καταλαβαίνετε τι εννοώ.

Ο στόχος ήταν πάντα, κατά την άποψή μου, να βελτιωθούν τα πράγματα για τους ανθρώπους, ώστε να μην χρειάζεται να αντιμετωπίσουν μια τρομερή κληρονομιά φρίκης» παραδέχτηκε ο Κάρολος.