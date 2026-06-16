«Δεν θυμόμαστε ποιος έπρεπε να τη δέσει»: Προκαλούν οι κατηγορούμενοι για το μοιραίο άλμα 21χρονης

Ακόμα πιο σοκαριστικές διαστάσεις παίρνει η υπόθεση του θανάτου της 21χρονης Maria Eduarda Rodrigues de Freitas μετά από ελεύθερη πτώση, χωρίς εξοπλισμό ασφαλείας. Οι τρεις εκπαιδευτές που εμπλέκονται στο μοιραίο άλμα παραδέχθηκαν ότι η νεαρή γυναίκα δεν ήταν δεμένη σε σκοινί ασφαλείας, αλλά φέρονται να ισχυρίζονται πως δεν θυμούνται ποιος είχε αναλάβει να ελέγξει τον εξοπλισμό της.

Η Maria Eduarda σκοτώθηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026, στην Ponte do Esqueleto, τη λεγόμενη «Γέφυρα του Σκελετού», στην περιοχή Λιμέιρα, στην πολιτεία του Σάο Πάολο. Είχε πάει για rope jumping, ένα ακραίο άθλημα που συχνά συγχέεται με το bungee jumping, όμως διαφέρει τεχνικά: στο bungee χρησιμοποιείται ελαστικό σχοινί που δημιουργεί κάθετη αναπήδηση, ενώ στο rope jumping χρησιμοποιούνται σχοινιά αναρρίχησης που μετατρέπουν την πτώση σε κίνηση τύπου εκκρεμούς.

Στην περίπτωση της 21χρονης, όμως, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν υπήρξε καμία τέτοια ασφάλεια πάνω της.

«Δεν θυμόμαστε ποιος έπρεπε να το κάνει»

Σύμφωνα με το Associated Press, η αστυνομική ερευνήτρια Andrea Levy δήλωσε ότι οι τρεις εκπαιδευτές αναγνώρισαν πως η Maria Eduarda δεν ήταν συνδεδεμένη με σχοινιά ασφαλείας τη στιγμή του άλματος. Όπως ανέφερε, οι ίδιοι δεν θυμούνται αν ξέχασαν να τη δέσουν, ποιος έπρεπε να το κάνει ή ποιος απέτυχε στον τελικό έλεγχο. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, ήταν αδιαμφισβήτητο: τα σχοινιά δεν είχαν συνδεθεί με τη νεαρή γυναίκα.

Για τον θάνατο της 21χρονης έχουν συλληφθεί ένας 32χρονος, ένας 27χρονος και ένα 42χρονος, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο - κατηγορία που στη βραζιλιάνικη νομοθεσία αφορά περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει πρόθεση θανάτου, αλλά οι εμπλεκόμενοι ενεργούν με τρόπο που ενέχει σοβαρό και προβλέψιμο κίνδυνο.

Οι τρεις παραμένουν υπό κράτηση. Ο δικηγόρος τους, σε δήλωση στα βραζιλιάνικα μέσα, υποστήριξε ότι οι εντολείς του βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.

Το βίντεο που προκάλεσε οργή

Η 21χρονη είχε ζητήσει, σύμφωνα με τις Αρχές, να εκτοξευθεί από τη γέφυρα «σαν αεροπλάνο», με τα χέρια ανοιχτά. Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει δύο άνδρες με λευκά κράνη να τη σηκώνουν και να την οδηγούν προς το κενό, ενώ ένας τρίτος βρίσκεται δίπλα τους.

Η εικόνα είναι αποκαλυπτική για το τι πήγε στραβά: η Maria Eduarda φαίνεται να φορά κράνος, όμως δεν διακρίνεται σκοινί ασφαλείας συνδεδεμένο πάνω της. Αντίθετα, οι ίδιοι οι εκπαιδευτές φαίνονται να φορούν ζώνες και εξοπλισμό ασφαλείας. Σε βίντεο από το σημείο ακούγονται άνθρωποι να φωνάζουν ότι η νεαρή δεν έχει δεθεί, όταν είναι πλέον αργά.

Η πτώση έγινε από ύψος περίπου 40 μέτρων. Η Maria Eduarda, αν και είχε τις αισθήσεις της μετά την πτώση, τελικά δεν επέζησε.

🇧🇷 Tragedy in Brazil.



Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, just 21, died after being thrown from the "Skeleton Bridge" in Limeira for what she thought was a bungee jump.



The cord was NEVER attached.



Six people have reportedly been detained by police.



Heartbreaking.… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 13, 2026

Ο δήμος ζητά κατεδάφιση της γέφυρας

Η υπόθεση, πέρα από την ποινική έρευνα για τους εκπαιδευτές, έχει ανοίξει και μεγάλο ζήτημα ευθύνης για την ίδια τη γέφυρα. Η Ponte do Esqueleto είναι μια εγκαταλελειμμένη σιδηροδρομική γέφυρα, η οποία εδώ και χρόνια χρησιμοποιείται ανεπίσημα για ακραία σπορ, παρά τις καταγγελίες για κινδύνους.

Ο δήμος της Λιμέιρα ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή ανήκει στην αρμοδιότητα της Ένωσης και ότι υπήρχαν επανειλημμένες προειδοποιήσεις για την ανάγκη αποκλεισμού της πρόσβασης. Ο δήμαρχος Murilo Félix δήλωσε ότι η συνέχιση αυτής της κατάστασης μετά τον θάνατο της 21χρονης είναι πλέον «απαράδεκτη».

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του δήμου, ο Félix ζήτησε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση την κατεδάφιση της Ponte do Esqueleto ως οριστική λύση για να σταματήσουν οι παράνομες δραστηριότητες και να αποφευχθούν νέα περιστατικά. Παράλληλα, ζήτησε έρευνα από την Ομοσπονδιακή Αστυνομία για δραστηριότητες που διαφημίζονται μέσω social media, όπως αναφέρει το NBC.

Από την πλευρά της, η ομοσπονδιακή υπηρεσία διαχείρισης δημόσιας περιουσίας της Βραζιλίας ανέφερε ότι ουδέποτε είχε εγκρίνει αθλητικές ή άλλες δραστηριότητες στη γέφυρα και δεσμεύθηκε να ενισχύσει τη σήμανση και τα φυσικά εμπόδια στην περιοχή.

