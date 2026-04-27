Δεν το «κουνάει» από την ΑΕΚ ο 36χρονος Βίντα: Συμφωνία για έναν ακόμη χρόνο με την Ένωση

Ο Ντομαγκόϊ Βίντα στα 36 του χρόνια, δεν αποχωρίζεται την αγαπημένη του ΑΕΚ. Ο Κροάτης αμυντικός έδωσε τα «χέρια» με τον Μάριο Ηλιόπουλο και θα είναι για ακόμα έναν χρόνο κάτοικος Φιλαδέλφειας.

Έτσι, μετά την ανανέωση του συμβολαίου του φαίνεται πως θα κλείσει την καριέρα του στην «Ένωση».

Τα πρώτα «βήματα» με Αλμέϊδα και το γκολ στους... συμπατριώτες

Ο Βίντα ήρθε στην Ελλάδα το 2022 από τη Μπεσίκτας. Ήταν μία μεταγραφή, που ήταν σίγουρο ό,τι θα δώσει εμπερία στο κέντρο της άμυνας και θα γίνει ο «καθοδηγητής» της. Εκείνη η σεζόν ίσως είναι και η πιο «μαγική» στη καριέρα του, αφού κατέγραψε πολλά λεπτά συμμετοχής και μαζί με τους Μουκουντί και Μήτογλου ήταν μέσα στην «ορχήστρα» του Ματίας Αλμέϊδα, κατακτώντας το double σε ένα απαιτητικό πρωτάθλημα και έχοντας μπει στο καινούργιο γήπεδο. Στην ΟΠΑΠ Αρένα τότε, τη φετινή ALLWYN Arena.

Η στιγμή που «έμεινε» πιο πολύ στους φίλους της ΑΕΚ ήταν η κεφαλιά που «πλήγωσε» τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Σε ένα παιχνίδι που είχε «φορτισμένο» ιστορικό καθώς ήταν μετά τη δολοφονία του Μιχάλη και όλη η ομάδα ήθελε τη νίκη για να την αφιερώσει σε εκείνον. Σε εκείνο το ματς η ΑΕΚ βρισκόταν πίσω στο σκορ με 0-2 και υπήρχε το «απόλυτο σκοτάδι». Με μία βολίδα του Αραούχο οι «κιτρινόμαυροι», άρχισαν να το πιστεύουν και ο «βράχος» της με κεφαλιά «rebound» από το χαμένο πέναλτι του Λιβάϊ Γκαρσία της έδωσε τη πρόκριση και αποθεώθηκε. Ο Βίντα στα 3 χρόνια παρουσίας του στην Ελλάδα κατέγραψε 122 συμμετοχές και 10 γκολ.

Η τροπαιοθήκη του και η πορεία με την Κροατία

Ο Κροάτης έχει μία αρκετά «πλούσια» συλλογή σε τρόπαια και είναι ένας παίκτης που έχει «τιμήσει» τη φανέλα του με την εθνική Κροατίας. Έχει παρεβρεθεί τρείς φορές σε Μουντιάλ, το 2014, το 2018 και το 2022, ενώ τις δυο τελευταίες χρονιές έφτασε κοντά στην κατάκτηση, αλλά ηττήθηκε τους Γάλλους στον τελικό της Ρωσίας και το 2022 αποκλείστηκε από τη «παρέα» του Λιονέλ Μέσι στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Αναλυτικά οι τίτλοι που έχει κατακτήσει ο Βίντα

2 πρωταθλήματα Ουκρανίας

1 Super Cup Ουκρανίας

1 πρωτάθλημα Τουρκίας

1 κύπελλο Τουρκίας

1 Super Cup Τουρκίας

1 πρωτάθλημα Ελλάδος

1 κύπελλο Ελλάδος

2 πρωταθλήματα Κροατίας

1 κύπελλο Κροατίας

Να σημειωθεί ό,τι ο Κροάτης βρίσκεται κοντά σε μία ακόμα κατάκτηση, αφού η ΑΕΚ είναι πρώτη στη βαθμολογία και έχει το προβάδισμα για τον τίτλο.