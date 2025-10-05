«Δεν τον καλέσαμε να έρθει»: Η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι «αδειάζει» τον Μπισμπίκη

Η Μιρέλα Ρούτσι διέψευσε κατηγορηματικά τον ηθοποιό, ο οποίος είχε δηλώσει ότι η επίσκεψή του στον απεργό πείνας έγινε μετά από δική τους πρόσκληση.

Σε συνέντευξη που έδωσε το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», η Μιρέλα Ρούτσι, σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, προχώρησε σε μια σαφή διάψευση των δηλώσεων του Βασίλη Μπισμπίκη. Ο ηθοποιός είχε αφήσει να εννοηθεί πως η παρουσία του στο Σύνταγμα, στο πλευρό του συζύγου της που πραγματοποιεί απεργία πείνας εδώ και 21 ημέρες, έγινε έπειτα από δικό τους κάλεσμα.

Η κ. Ρούτσι αναφέρθηκε στη δυσβάσταχτη περίοδο που βιώνει η οικογένειά της, μετά την απώλεια του 22χρονου γιου τους στα Τέμπη. Ωστόσο, ήταν κατηγορηματική σχετικά με την επίσκεψη του γνωστού ηθοποιού.

Σε ερώτηση για το αν είχαν ζητήσει από γνωστά πρόσωπα να στηρίξουν την κινητοποίηση του Πάνου Ρούτσι, η απάντησή της ήταν: «Όχι. Κατηγορηματικά όχι. Εγώ δεν ήμουν στο Σύνταγμα. Με ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι βρισκόταν εκεί και δεν το γνώριζα ότι θα πάει».

Όταν μάλιστα ρωτήθηκε αν είναι πιθανό να είχε καλέσει ο ίδιος ο σύζυγός της τον ηθοποιό, η Μιρέλα Ρούτσι ήταν αδιαμφισβήτητη: «Δεν νομίζω. Τον ρώτησα και μου είπε όχι».

Η δήλωση αυτή έρχεται να περιπλέξει περαιτέρω το επικοινωνιακό κομμάτι της απεργίας πείνας, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με το ποιος κάλεσε τον Βασίλη Μπισμπίκη στον χώρο της διαμαρτυρίας.