Δεν «τσιγκουνεύεται» ο Λούκα Ντόντσιτς για την νέα του βίλα αξίας εκατομμυρίων ευρώ

Ο Λούκα Ντόντσιτς «εκμεταλλεύεται» τον ελεύθερο χρόνο του μετά από τον τραυματισμό του στο φινάλε της «regular season» στο NBA και σχεδιάζει την υπερπολυτελή βίλα του στην χώρα του.

Το 2022, Ο Σλοβένος σούπερ σταρ αγόρασε μία έκταση περίπου 9.000 τετραγωνικών μέτρων, δηλαδή 9 στρεμμάτων αξίας 2 εκατομμυρίων. Με το που μεταβιβάστηκε το όνομα της ιδιοκτησίας σε εκείνον, ξεκίνησε την διαδικασία κατεδάφισης της κατοικίας 357 τετραγωνικών μέτρων με εξωτερικό γκαράζ που υπήρχε εκεί.

Έπειτα από 4 χρόνια, ο γκαρντ των Λος Άντζελες Λέικερς ξεκινάει την ίδρυση ενός πελώριου οικογενειακού σπιτιού για εκείνον και την οικογένειά του, παρά το διαζύγιο με την γυναίκα του. Προσέλαβε ειδικούς διακοσμητές και τους περιέγραψε πως θέλει ο ίδιος την ονειρική του βίλα, η οποία θα διαθέτει και ένα τεράστιο εξωτερικό γκαράζ γεμάτο με τα υπεραμάξια του «Luka Magic».

Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν αρκέστηκε στην βίλα που αγόρασε στις ακτές του Μανχάταν και θέλει ένα εξοχικό στην πατρίδα του αξίας που ξεπερνάει τα 90 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να ξεκουράζετε την περίοδο που δεν θα τον χρειάζεται η ομάδα του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.