Δεν τσιγκουνεύεται ο Μάχρεζ: Δώρισε από ένα πανάκριβο ρολόι Rolex σε κάθε συμπαίκτη του
Όλοι θα ήθελαν να έχουν ένα συμπαίκτη σαν τον Αλγερινό και όχι μόνο για το σπουδαίο ταλέντο του αλλά και για την δοτικότητά του.
Ο Ρίαντ Μάχρεζ έκανε ένα ξεχωριστό δώρο στους συμπαίκτες του στην Αλ Αχλί για την κατάκτηση του ασιάτικου Champions League.
Η ομάδα του πρώην ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το ασιάτικο Champions League και ο ίδιος θέλησε να δείξει την ευγνωμοσύνη του στους συμπαίκτες του και να τους συγχαρεί. Αποφάσισε λοιπόν να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη και αγόρασε σε κάθε έναν ποδοσφαιριστή της ομάδας από ένα ρολόι Rolex, προσθέτοντας μάλιστα στο πίσω μέρος το όνομα του κάθε ποδοσφαιριστή αλλά και το τρόπαιο.
Το κάθε ρολόι κοστίζει περίπου 17.000 δολάρια. Άξιο αναφοράς είναι πως δυο συμπαίκτες του και συγκεκριμένα ο Εντουάρντ Μεντί και ο Μερίχ Ντεμιράλ, αρνήθηκαν να τον αφήσουν να πληρώσει ολόκληρο το ποσό και το μοίρασαν δια δυο.