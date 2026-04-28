Δεν τσιγκουνεύεται ο Μάχρεζ: Δώρισε από ένα πανάκριβο ρολόι Rolex σε κάθε συμπαίκτη του

Ο Ρίαντ Μάχρεζ έκανε ένα ξεχωριστό δώρο στους συμπαίκτες του στην Αλ Αχλί για την κατάκτηση του ασιάτικου Champions League.

Η ομάδα του πρώην ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το ασιάτικο Champions League και ο ίδιος θέλησε να δείξει την ευγνωμοσύνη του στους συμπαίκτες του και να τους συγχαρεί. Αποφάσισε λοιπόν να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη και αγόρασε σε κάθε έναν ποδοσφαιριστή της ομάδας από ένα ρολόι Rolex, προσθέτοντας μάλιστα στο πίσω μέρος το όνομα του κάθε ποδοσφαιριστή αλλά και το τρόπαιο.

Riyad Mahrez gifted Rolex watches to all his Al Ahli teammates in celebration of winning the Asian Champions League two years in a row. 🎁



Each watch is engraved with the player's name and the trophy. 🏆



Riyad Mahrez’s teammates Édouard Mendy and Merih Demiral refused to let… pic.twitter.com/9FSwuc1wac — SPORF (@Sporf) April 28, 2026

Το κάθε ρολόι κοστίζει περίπου 17.000 δολάρια. Άξιο αναφοράς είναι πως δυο συμπαίκτες του και συγκεκριμένα ο Εντουάρντ Μεντί και ο Μερίχ Ντεμιράλ, αρνήθηκαν να τον αφήσουν να πληρώσει ολόκληρο το ποσό και το μοίρασαν δια δυο.