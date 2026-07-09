«Δεν βλέπαμε τίποτα από τον καπνό» – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες από τη φωτιά στο Σισμανόγλειο

Στιγμές αγωνίας έζησαν ασθενείς και συνοδοί τα ξημερώματα της Πέμπτης (9/7), όταν φωτιά εκδηλώθηκε στην Α' Παθολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο».

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 05:00 εντός δωματίου στον 1ο όροφο της Α' Παθολογικής κλινικής, στο οποίο νοσηλεύονταν τρεις ασθενείς.



Το δωμάτιο κάηκε ολοσχερώς αλλά η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους. Πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 35 ασθενών του 1ου ορόφου καθώς και 35 ασθενών του 2ου ορόφου .

«Δεν έβλεπε κανείς από τον καπνό»

Αν και η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, όσοι βρίσκονταν μέσα στο νοσοκομείο περιγράφουν σκηνές έντονης αναστάτωσης, καθώς ο καπνός εξαπλώθηκε αστραπιαία στους διαδρόμους.



Αυτόπτης μάρτυρας που νοσηλεύονταν στον ίδιο όροφο περιέγραψε στο Flash τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο νοσοκομείο.



«Γύρω στις 5 το ξημέρωμα μια νοσοκόμα άρχισε να φωνάζει "φωτιά, φωτιά" και από ό,τι πληροφορηθήκαμε πήρε φωτιά ένα κρεβάτι στο δωμάτιο 10. Εγώ ήμουν στο 6, ωστόσο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει με τόσο καπνό ο διάδρομος που δεν έβλεπες τίποτα».



«Φοβηθήκαμε για τους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να κινηθούν»



Η μεγαλύτερη ανησυχία, όπως ανέφερε η ίδια, ήταν για τους ηλικιωμένους και τους ασθενείς με κινητικά προβλήματα, οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να απομακρυνθούν μόνοι τους.



«Ανησυχήσαμε γιατί ήταν πολύς κόσμος που δεν μπορούσε να περπατήσει λόγω των προβλημάτων υγείας και της ηλικίας του. Βγαίνοντας από το νοσοκομείο φοβηθήκαμε μήπως έχουν καεί άνθρωποι, αλλά μας είπαν ότι είχαν καεί δωμάτια, ενώ οι άνθρωποι έχουν σωθεί».

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής



Η αντίδραση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση.



Στο σημείο επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με επτά οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα. Η φωτιά κατασβέστηκε γρήγορα, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Γιάννης Κέμμος

Προληπτική εκκένωση λόγω του πυκνού καπνού



Παρά την άμεση κατάσβεση, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην προληπτική απομάκρυνση των ασθενών από τον πρώτο όροφο και από τους υπερκείμενους ορόφους, καθώς ο πυκνός καπνός είχε επεκταθεί στους χώρους του νοσοκομείου.



Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση για το περιστατικό.

Ωστόσο, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες μέσα από το νοσοκομείο λένε ότι η φωτιά πιθανόν να οφείλεται σε ηλεκτρική κουβέρτα που ήταν αναμμένη για άγνωστο λόγο παρότι είναι καλοκαίρι.

Γιάννης Κέμμος

Συνεχίζονται οι έλεγχοι και ο αερισμός του χώρου

Προς το παρόν δεν επιτρέπεται η είσοδος στο νοσοκομείο, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι στο σύστημα ύδρευσης και στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Οι χώροι εξακολουθούν να έχουν έντονη παρουσία καπνού και έχει ξεκινήσει αερισμός με ανοιχτά παράθυρα. Παράλληλα, αναμένεται επίσημη ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας του νοσοκομείου, το οποίο έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την εφημερία του στις 08:00.

Στο Σισμανόγλειο για ενημέρωση ο Άδωνις Γεωργιάδης

Σημειώνεται εξάλλου ότι γύρω στις 8 το πρωί στο νοσοκομείο μετέβη και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης προκειμένου να ενημερωθεί από τη διοίκηση για τις συνθήκες του περιστατικού και την κατάσταση των ασθενών.

