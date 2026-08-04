Δεν «βλέπει» κανέναν ο Τζόλης: Η απάντηση του για το ενδεχόμενο απόκτησης του Βινίσιους στην Άρσεναλ

Ο Χρήστος Τζόλης άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στα πρώτα του παιχνίδια με τη φανέλα της Άρσεναλ και δείχνει αποφασισμένος να κερδίσει τη θέση του στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα.



Λίγες ημέρες αργότερα, ο 24χρονος άσος παραχώρησετην πρώτη του συνέντευξη μετά τη μεταγραφή του στους «κανονιέρηδες», μιλώντας στο The Athletic, την Telegraph και το Sky Sports, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για τη νέα πρόκληση της καριέρας του.

Παρά τα δημοσιεύματα που θέλουν την Άρσεναλ να εξετάζει την απόκτηση του Βινίσιους για την ενίσχυση των άκρων της επίθεσης, ο Τζόλης ξεκαθάρισε πως δεν επηρεάζεται από τα μεταγραφικά σενάρια.

«Προφανώς έχω αυτοπεποίθηση ως ποδοσφαιριστής. Δεν σκέφτομαι το μέλλον ή τι θα κάνει ο σύλλογος σε αυτή τη θέση. Εγώ σκέφτομαι πώς θα βελτιωθώ και πώς θα προσαρμοστώ όσο πιο γρήγορα γίνεται στην ομάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Christos Tzolis already has a nickname at Arsenal. The fitness coaches call him Leonidas, after Gerard Butler's character in 300. Interview with Arsenal's new signing on winning fitness tests, initiation songs, David Villa, Alexis Sanchez, Norwich & more:https://t.co/nwPlYr0pZU — Sam Dean (@SamJDean) August 3, 2026

Ο διεθνής εξτρέμ τόνισε επίσης ότι θεωρεί σημαντικό το γεγονός πως συμμετέχει από την αρχή στην προετοιμασία, κάτι που του δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσει χρόνο συμμετοχής από τα πρώτα επίσημα παιχνίδια.

«Έχω την ευκαιρία να προπονηθώ από την αρχή της σεζόν με την ομάδα, να αγωνιστώ στα φιλικά και στη συνέχεια στα επίσημα παιχνίδια. Είναι μια ευκαιρία να παίξω από την αρχή και από εκεί και πέρα εξαρτάται από εμένα να δείξω τις ποιότητές μου και τι μπορώ να προσφέρω στην ομάδα. Έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση ότι θα το δείξω στα επόμενα παιχνίδια», ανέφερε ο Τζόλης.