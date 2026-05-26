Δεν ξανάγινε: Ομάδα υποβιβάστηκε στην δεύτερη κατηγορία με... τρία αυτογκόλ

Ένα απίστευτο σκηνικό συνέβει στην Τσεχία στον αγώνα playoff για παραμονή στην πρώτη κατηγορία, όταν η Ντούκλα Πράγας υποδέχτηκε την Μπάνικ Οστράβα.

Οι γηπεδούχοι με νίκη απέναντι στους φιλοξενούμενους, με τους οποίους ισοβαθμούσαν, έσωζαν την χρονιά και έστελναν τους αντιπάλους τους στην 2η κατηγορία, όμως αυτό που έγινε δεν έχει προηγούμενο. Η ομάδα από την Πράγα όχι απλά έχασε το ματς, αλλά το έκανε και με τρία αυτογκόλ και μάλιστα το πρώτο το έβαλε ο Έλληνας αμυντικός Μάριος Πουρζιτίδης ο οποίος πήγε στην ομάδα τον Ιανουάριο από την Σλόβαν Λίμπερετς.