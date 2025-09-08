Δεν ξέχασε ούτε ο Πιερρακάκης τον... Τσίπρα

Από εδώ το πάνε, από εκεί το πάνε πάλι στον Τσίπρα γυρίζουν οι κυβερνητικοί - με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.

Ακούγοντας τη συνέντευξη τύπου του οικονομικού επιτελείου για την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ με προσοχή παρατήρησα μια αποστροφή του Κυριάκου Πιερρακάκη σε μία απάντηση που έδωσε για τη φιλοσοφία των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.

«Είναι μία επιλογή καθαρή, στηρίζονται οικογένειες, νέοι και μεσαία τάξη σε μία χώρα με τεράστιο πρόβλημα στο δημογραφικό» είπε ο υπουργός Οικονομικών και ποιος μπορεί να διαφωνήσει. Και κάπου εκεί έριξε το «καρφί» του.

«Το ποσό ήταν 1,76 δισ. ευρώ εάν πας στα 1,77 δισ. ευρώ δεν είσαι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αλλά στο... Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, δηλαδή είσαι στο μνημόνιο» είπε ο Πιερρακάκης και μεγάλη ανάλυση για το τι εννοούσε δεν απαιτείται.