Δεν ξεχνά τον Ολυμπιακό ο Χασάν - Με φανέλα των «ερυθρόλευκων» άρχισε την προετοιμασία του

Τα χρόνια μπορεί να περνάνε, κάποιες αγάπες όμως είναι και θα είναι παντοτινές. Έτσι φαίνεται πως είναι και η σχέση του Αχμέντ Χασάν με τον Ολυμπιακό, με τον Αιγύπτιο επιθετικό να δείχνει με κάθε τρόπο το δέσιμο του με τους «ερυθρόλευκους».

Με την σεζόν να έχει ολοκληρωθεί και άπαντες να κινούνται σε ρυθμούς Μουντιάλ, ο πρώην επιθετικός των Πειραιωτών άρχισε την προετοιμασία του, μιας και το συμβόλαιο του με την Αλ Ετιφάκ ολοκληρώνεται. Έτσι, ο 33χρονος θέλει να βρεθεί σε καλή κατάσταση, για να μην μείνει πίσω όταν επιλέξει τον νέο σταθμό της καριέρας του.

Μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Χασάν έδειξε στιγμιότυπα από τις ατομικές του προπονήσεις, όμως αυτό που ξεχώρισε ήταν η επιλογή του να φορέσει μια φανέλα του Ολυμπιακού από την περίοδο που αγωνιζόταν με τα «ερυθρόλευκα». Η συγκεκριμένη φανέλα είναι από την σεζόν 2019/20 και ήταν η 3η εμφάνιση εκείνης της χρονιάς.

Όπως είναι λογικό, κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού σχολίασαν το post του πρώην επιθετικού της ομάδας, αποθεώνοντας τον για την επιλογή φανέλας, Συνολικά ο Χασάν αγωνίστηκε σε 97 αγώνες με την «ερυθρόλευκη» φανέλα, μετρώντας 38 γκολ και 7 ασίστ.