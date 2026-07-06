«Δεν υφίσταται ζήτημα για άρση των απαγορεύσεων» λέει ο Γεραπετρίτης για την πώληση F-35 στην Τουρκία

Πολλαπλά μηνύματα εντός και εκτός έστειλε από βήματος Ολομέλειας ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ξεκαθαρίζοντας, μία ανάσα πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, πως τα εθνικά μας δίκαια είναι «απολύτως αδιαπράγματευτα», ενώ ιδίως σε ό,τι αφορά την ενδεχόμενη πώληση των F35 στην Τουρκία, ανέφερε κατηγορηματικά πως δεν τίθεται στην παρούσα φάση ζήτημα άρσης των σχετικών απαγορεύσεων.



«Το ζήτημα αυτό συνέχεται με την αρμοδιότητα του Αμερικανικού Κογκρέσου, δεν αφορά την εκτελεστική λειτουργία. Εξακολουθούν να υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων πρέπει να υπάρξει νέα απόφαση του Κογκρέσου. Άρα κατά την παρούσα φάση, δεν υφίστανται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του Αλέξανδρου Καζαμία (Πλεύση Ελευθερίας), τονίζοντας πως η Ελληνική εξωτερική πολιτική έχει ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, αλλά και τις σχέσεις εκείνες για να μπορεί να οικοδομήσει τα δικά της εθνικά συμφέροντα σε σχέση με τα εξοπλιστικά. Όπως σχολίασε δε, οι Ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο σημείο που βρίσκονταν ποτέ και είναι αμοιβαία επωφελείς.



Τον Νοέμβριο του ‘29 τα πρώτα F-35 στην Ανδραβίδα



Όπως τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει την προμήθεια είκοσι F35 πέμπτης γενιάς, με προαίρεση για ακόμη είκοσι, ενώ τα πρώτα αεροσκάφη θα αφιχθούν τον Νοέμβριο του ‘29 στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας. Ταυτοχρόνως, υπάρχει ήδη συμφωνία για αναβάθμιση των F16 σε Viper.

«Μην ανησυχείτε, η κυβέρνηση μεριμνά για την πλήρη διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Να είναι ήσυχος ο λαός, όσο υπάρχει η παρούσα κυβέρνηση θα είναι πάντα περήφανος για την εξωτερική πολιτική και την άμυνά μας», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση βρίσκεται πάντα σε εγρήγορση, ωστόσο, όπως είπε, «έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί», οι εποχές που «ετεροκαθοριζόμασταν» από δημοσιεύματα και δηλώσεις.



«Δεν γίνεται με μαγικό τρόπο να κατεβάσουμε τις κουρτίνες ώστε οι χώρες που δεν συμπαθούμε να μην εξοπλίζονται. Αυτό που δεν θα επιτρέψει ποτέ η παρούσα εθνικά ενισχυμένη κυβέρνηση είναι να αυτοπροσδιοριζόμαστε, στόχος είναι να αυξάνουμε τη δική μας θέση», υποστήριξε και απέκρουσε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί «χαλαρής» και «ανεκτικής» στάσης της ελληνικής κυβέρνησης όσον αφορά τις τουρκικές προκλήσεις.