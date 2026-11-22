Πολύ καλή χρονιά διανύει μέχρι στιγμής ο Σταύρος Πήλιος στην ΑΕΚ, με αποτέλεσμα να έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων φαινόταν πως ήταν η Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ωστόσο, η αλβανική «Panorama Sport» διέψευσε τη συγκεκριμένη πληροφορία, υπογραμμίζοντας πως ο μπακ της Ένωσης δεν βρίσκεται υπό παρακολούθηση από τον ισπανικό σύλλογο.

Μάλιστα, το δημοσίευμα εντάσσει την περίπτωση του Πήλιου σε μία σειρά ανυπόστατων μεταγραφικών σεναρίων που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες και αφορούν διεθνείς Αλβανούς ποδοσφαιριστές, όπως είναι οι Έλσεϊντ Χισάι και Έρνεστ Μούτσι.

Παρόλα αυτά, το Αλβανικό Μέσο κάνει ειδική μνεία στην επιρροή που έχει ο Σταύρος Πήλιος στην ΑΕΚ, αρακτηρίζοντάς τον έναν από τους ηγέτες της πρωταθλήτριας Ελλάδας μέχρι στιγμής σε Super League και Champions League.

«Ο Πήλιος λάμπει με την ΑΕΚ. Ηγέτης των πρωταθλητών Ελλάδας, ο οποίος έχει γίνει βασικός και στην Εθνική Αλβανίας. Ωστόσο, μένει να δούμε αν κάποια ομάδα θα προσεγγίσει τον παίκτη για τη μεταγραφή. Μέχρι στιγμής, η προσοχή παραμένει στην ΑΕΚ», αναφέρει χαρακτηριστικά η «Panorama Sport».