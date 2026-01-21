«Δεν υπάρχει επιστροφή για τη Γροιλανδία»: Ο Τραμπ επιμένει στην απόφασή του πριν το Νταβός

Καμία υπαναχώρηση δεν φαίνεται πως υπάρχει από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ ως προς τα σχέδια προσάρτησης της Γροιλανδίας καθώς πριν επιβιβαστεί στο αεροσκάφος με προορισμό το Νταβός, ο ίδιος ξεκαθάρισε στους δημοσιογράφους ότι «δεν υπάρχει επιστροφή».

Όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη Τύπου για το πόσο μακριά ήταν διατεθειμένος να φτάσει για να αποκτήσει την ημιαυτόνομη δανική επικράτεια, απάντησε: «Θα το μάθετε».

Αυτή η ανακοίνωση ήρθε μετά την προειδοποίηση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για μια «στροφή προς έναν κόσμο χωρίς κανόνες» και την δήλωση του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ ότι «η παλιά τάξη δεν επιστρέφει».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το BBC, ενημέρωσε ότι έχουν «προγραμματιστεί πολλές συναντήσεις για τη Γροιλανδία».

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια μιας μακράς συνέντευξης Τύπου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους ότι «τα πράγματα θα πάνε αρκετά καλά» όσον αφορά στο θέμα της Γροιλανδίας.

«Θυσία» το ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία

Ερωτηθείς από το BBC αν η πιθανή διάλυση του ΝΑΤΟ ήταν ένα τίμημα που ήταν διατεθειμένος να πληρώσει για τη Γροιλανδία, ο Τραμπ απάντησε: «Κανείς δεν έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από εμένα, από κάθε άποψη. Το ΝΑΤΟ θα είναι χαρούμενο και εμείς θα είμαστε χαρούμενοι [...] Το χρειαζόμαστε για την παγκόσμια ασφάλεια».

Ωστόσο υπενθυμίζεται ότι αμφισβήτησε το κατά πόσον το ΝΑΤΟ θα έσπευδε να βοηθήσει τις ΗΠΑ, σε περίπτωση που χρειαστεί. «Ξέρω ότι θα σπεύσουμε να σώσουμε [το ΝΑΤΟ], αλλά πραγματικά αμφιβάλλω αν θα έρθουν και αυτοί στο πλευρό μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Το ΝΑΤΟ έχει σήμερα 32 κράτη μέλη, με τις ΗΠΑ να είναι μία από τις 12 ιδρυτικές χώρες.

Σχεδιασμένο για την προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας μέσω συλλογικής άμυνας, μία από τις βασικές αρχές της συμμαχίας του ΝΑΤΟ περιγράφεται στο Άρθρο 5, το οποίο ορίζει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός ή περισσότερων μελών θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

Ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής βίας για την απόκτηση της Γροιλανδίας. Ερωτηθείς από το NBC News την Τρίτη αν θα χρησιμοποιήσει βία για να καταλάβει την περιοχή, ο πρόεδρος απάντησε: «Κανένα σχόλιο».