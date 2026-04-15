Δεν υπάρχει θέμα Λαζαρίδη, λέει η κυβέρνηση - Η στάση που θα κρατήσει ο Μητσοτάκης στη Βουλή

«Για τον κ. Λαζαρίδη δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει ζήτημα παραμονής του στην κυβέρνηση», τόνισε χαρακτηριστικά αργά το βράδυ της Τρίτης (14/4) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Bluesky επιχειρώντας να κλείσει το θέμα με το πτυχίο του νέου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, που φέρνει εκ νέου σε θέση άμυνας το Μέγαρο Μαξίμου λίγες ώρες πριν από τη μετωπική αντιπαράθεση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών.

Είχε προηγηθεί η χθεσινή τηλεοπτική εμφάνιση του Μακάριου Λαζαρίδη στο Open, όπου παρουσίασε τον τίτλο σπουδών του και έχτισε τη γραμμή άμυνας του στο γεγονός πως το ισχύον το 2007 θεσμικό πλαίσιο επέτρεπε την προσκόμιση απλής βεβαίωσης τίτλου σπουδών για την πρόσληψη ενός μετακλητού υπαλλήλου.

«Μπορούσε να προσληφθεί μετακλητός συνεργάτης χωρίς πτυχίο; Μπορούσε. Προσκόμισε κάποια έγγραφα. Προσκόμισε κάτι πλαστό; Όχι. Δεν υπάρχει ούτε ισχυρισμός ότι πλαστογράφησε κάτι» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέχοντας κάλυψη στον κ. Λαζαρίδη.

Προσεκτικός ο Μαρινάκης

Ωστόσο, ο κ. Μαρινάκης ήταν πολύ προσεκτικός, όταν κλήθηκε να αξιολογήσει τον τρόπο πρόσληψης του κ. Λαζαρίδη από τους τότε υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «αν υπηρεσιακά ο τρόπος της πρόσληψης από τους υπηρεσιακούς ήταν ο τρόπος, που έπρεπε να ακολουθηθεί, δεν μπορώ να το πω».

Σε αυτό το περιβάλλον, στην κυβέρνηση επιμένουν ότι δεν υπάρχει «θέμα Λαζαρίδη», όπως τόνισε και μέσω του ertnews η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Πάντως, έμπειρα κυβερνητικά στελέχη έλεγαν πως η χθεσινή τηλεοπτική εμφάνιση του νέου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και εν προκειμένω το ύφος του σε ορισμένα σημεία υπήρξε προβληματικό. Σε κάθε περίπτωση το θέμα Λαζαρίδη προστίθεται σε αυτά του ΟΠΕΚΕΠΕ και των παράνομων παρακολουθήσεων μέσω των οποίων θα επιχειρήσει η αντιπολίτευση να πλαγιοκοπήσει το κυβερνών κόμμα στην αυριανή κοινοβουλευτική μάχη.

«Όχι» στις παθογένειες του χθες θα πει ο Μητσοτάκης στη Βουλή

Πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πρόκειται να προσέλθει στη συγκεκριμένη συζήτηση αποδεχόμενος το ρόλο του απολογούμενου. Όπως τονίζουν στενοί του συνεργάτες θα παραθέσει τα πεπραγμένα της προηγούμενης 7ετίας για να επιχειρηματολογήσει ότι η Νέα Δημοκρατία τραβά εν τοις πράγμασιν μία διαχωριστική γραμμή με τις παθογένειες του χθες.

Μάλιστα και με στόχο να αναλάβει εκ νέου την πρωτοβουλία των κινήσεων ο πρωθυπουργός θα ανοίξει και επισήμως τη συζήτηση περί Συνταγματικής Αναθεώρησης προ(σ)καλώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να τοποθετηθούν για τις μείζονες τομές στον Καταστατικό Χάρτη της χώρας.