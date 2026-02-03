Σάλος στην Τουρκία με βουλευτή του ΑΚΡ: «Ζητάτε αυξήσεις στις συντάξεις ενώ η Ελλάδα είναι δίπλα»

Ποίκιλλες αντιδράσεις προκάλεσε στην Τουρκία, ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος Χασάν Τσακίρ, ο οποίος κατηγόρησε τους συνταξιούχους ότι παραπονιούνται για το ύψος των συντάξεων, την ώρα που η Τουρκία περιβάλλεται από εχθρούς, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτούς και την Ελλάδα.

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή στην οποία παρευρέθηκε, ο βουλευτής του AKP εξαπέλυσε πυρά κατά των συνταξιούχων σχετικά αιτήματά τους για αύξηση των συντάξεών τους.

Memlekette siyasetin hali bu işte.



Bu vekil olabiliyor, yetmiyor üstüne parti bile değiştirebiliyor.



Çok kıymetliymiş gibi partiden partiye geçiyor.



Gelirine bakıyor listeye giriyor, seçmen de partisine bakıyor mührü basıyor.



pic.twitter.com/U4el3ZyQdP — Alişer Delek (@AliserDelek) February 1, 2026

«Παραπονιούνται συνεχώς για μια σύνταξη 20.000 τουρκικών λιρών (390 ευρώ). Αδερφέ, δεν ζεις στην Ελβετία! Η Ελλάδα είναι δίπλα σου, η Αρμενία είναι εκεί πέρα, η Συρία είναι από κάτω... Αν έρθει ένας Βρετανός αξιωματικός από εκείνη την κατεύθυνση, θα ελέγξει την τιμή μου αλλά όχι τη δική σου;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε ο βουλευτής του AKP οποίος μεταπήδησε από το CHP (Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό κόμμα) απάντησε στις επικρίσεις σχετικά με τις δηλώσεις του για τους συνταξιούχους, δηλώνοντας ότι δεν είχε λάβει καμία αρνητική κριτική από το κόμμα του, σημειώνοντας ότι υπάρχουν εκείνοι που, επειδή τον ζηλεύουν, θέλουν να καταστρέψουν τη σχέση μου με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και να τον διαγράψουν από το κόμμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος βουλευτής δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί την τουρκική επικαιρότητα καθώς πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να χαιρετά στρατιωτικά μπροστά από τον Ταγίπ Ερντογάν.