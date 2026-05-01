Δένδιας για Πρωτομαγιά: «Αφορμή να στρέψουμε το βλέμμα μας στον εργαζόμενο πολίτη»

Με αφορμή την Πρωτομαγιά, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ανάρτησε μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα, υπογραμμίζοντας τον συμβολισμό της ημέρας και τη σημασία της προστασίας του εργαζομένου.

Ο κ. Δένδιας έκανε λόγο για μια «ακόμη αφορμή να στρέψουμε το βλέμμα μας στον εργαζόμενο πολίτη», τονίζοντας ότι η ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η δίκαιη διανομή των καρπών της ανάπτυξης αποτελούν βασικούς άξονες της Νέας Δημοκρατίας, όπως προβλέπονται στην ιδρυτική της διακήρυξη.

Στο μήνυμά του παρέθεσε και απόσπασμα από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, σημειώνοντας τη διαχρονική σημασία της ισορροπίας ανάμεσα στην ιδιωτική πρωτοβουλία και τη συμμετοχή των πολιτών στον πλούτο της χώρας. «Κάθε πολίτης πρέπει να είναι εργάτης και νομεύς της οικονομικής ευημερίας και να αισθάνεται ασφαλής για το μέλλον του και το μέλλον των παιδιών του».

Ολόκληρη η ανάρτηση Δένδια

«Καλό μήνα!

Η Πρωτομαγιά υπενθυμίζει τους αγώνες που θεμελίωσαν τα εργασιακά δικαιώματα. Είναι μία ακόμη αφορμή για να στρέψουμε το βλέμμα μας στον εργαζόμενο πολίτη. Η προστασία και ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου, η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και η δίκαιη κατανομή των καρπών της ανάπτυξης, αποτελούν κυρίαρχες προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας, κατά την Ιδρυτική της Διακήρυξη.

Όπως αναφέρει σε αυτήν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, "η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν ημπορεί να βρει την δικαίωσή της χωρίς παράλληλη συμμετοχή των ευρυτέρων λαϊκών τάξεων στην κατανομή του εθνικού προϊόντος. Κάθε πολίτης της χώρας αυτής πρέπει να γίνει εργάτης μαζί και νομεύς της οικονομικής ευημερίας και να αισθάνεται ήσυχος για το μέλλον του και για το μέλλον των παιδιών του".»