Δένδιας: «Αδιάλλακτο με λέει η γυναίκα μου, υπάρχει παράθυρο επίλυσης της ελληνοτουρκικής διαφοράς»

O Νίκος Δένδιας στις διεθνείς σχέσεις, έκανε λόγο για άριστο επίπεδο στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ενώ για τα ελληνοτουρκικά υποστήριξε ότι υπάρχει «παράθυρο λύσης», εφόσον υπάρξει αντίστοιχη βούληση από την άλλη πλευρά.



«Η Ελλάδα δεν διεκδικεί», σημείωσε, προσθέτοντας ότι θεωρητικά μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως χαρακτηριστικά είπε: δεν πιστεύω ότι οι δυο κοινωνίες έχουν συναισθήματα εχθρότητας η μία για την άλλη. Αδιάλλακτο καμιά φορά ο μόνος που με λέει είναι η γυναίκα μου. Υπάρχει παράθυρο, και πόρτα και δρόμος για την επίλυση της ελληνοτουρκικής διαφοράς. Η Ελλάδα δεν διεκδικεί οτιδήποτε από την Τουρκία. Εάν η Τουρκία επιλέξει ειλικρινώς πιστεύω ότι η ελληνοτουρκική διαφορά μπορεί να λυθεί εύκολα και με αμοιβαία οφέλη και για εμάς και για την Τουρκία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει όταν διατυπώνουμε απόψεις «θα έρθουμε σε ένα βράδυ».



Επιπλέον, ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα δεν ακολουθεί «τουρκοκεντρική» προσέγγιση ούτε επιδιώκει ευκαιριακές αντιτουρκικές συμμαχίες. Αντιθέτως, προκρίνει μια «πολιτική 360 μοιρών», με πολυδιάστατες συνεργασίες και ευρωπαϊκή διάσταση, αποφεύγοντας τον ετεροπροσδιορισμό. Ωστόσο, επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για το Κυπριακό, σημειώνοντας ότι η Τουρκία κατέχει παράνομα κυπριακό έδαφος.



Παράλληλα, υιοθέτησε έναν τόνο αποτροπής, παραπέμποντας σε ρήση του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ, στέλνοντας μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση για την ανθεκτικότητα και την αποφασιστικότητα της χώρας. «Να προσεχουν οι εχθροί, έχουμε σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα», είπε ο Νίκος Δένδιας.



Αναφερόμενος στη διάταξη δυνάμεων και τα συστήματα Patriot, επεσήμανε ότι η Ελλάδα κινείται εντός ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού πλαισίου αλληλεγγύης, επικαλούμενος το Άρθρο 42, παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ορίζει ότι εάν ένα κράτος-μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση, τα άλλα κράτη-μέλη υποχρεούνται να του παράσχουν βοήθεια και συνδρομή με όλα τα μέσα που διαθέτουν, συνιστώντας ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής.



Σε γεωπολιτικό επίπεδο, αναφέρθηκε στην ελληνική παρουσία κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Όπως τόνισε, η Ελλάδα στηρίζει σταθερά το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα την UNCLOS, υπερασπιζόμενη την ελευθερία της ναυσιπλοΐας ως θεσμική υποχρέωση. Διευκρίνισε, πάντως, ότι οποιαδήποτε περαιτέρω ελληνική παρουσία θα γίνει υπό «σαφώς μετρημένες και καθορισμένες συνθήκες», σε συνεννόηση με συμμάχους και κατόπιν απόφασης των αρμόδιων οργάνων.

Καινοτομία στις Ένοπλες Δυνάμεις









Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε την ανάγκη «να αλλάξουν όλα», εντάσσοντας την κατεύθυνση αυτή στη δυναμική υλοποίηση της «Ατζέντας 2030». Όπως σημείωσε, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις κινούνται προς ένα πιο ευέλικτο και σύγχρονο μοντέλο, με ενίσχυση των δυνατοτήτων τους και παρουσία που εκτείνεται και στην Κύπρο, εκφράζοντας παράλληλα την υπερηφάνειά του για το προσωπικό.



Κεντρικό ρόλο στον μετασχηματισμό της αμυντικής πολιτικής αποδίδει η κυβέρνηση στην καινοτομία. Ο υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στο ΕΛΚΑΚ, κάνοντας λόγο για «τεράστια αλλαγή πολιτικής» και υπογραμμίζοντας την πρόκληση που συνεπάγεται η υλοποίησή της. Παράλληλα, σημείωσε ότι το ελληνικό Δημόσιο υιοθετεί νέες διαδικασίες για την προώθηση της καινοτομίας.



Στο πεδίο της αμυντικής βιομηχανίας, τέθηκε στόχος για συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ποσοστό 25%, μέσα από αμυντικά προγράμματα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα αυτόνομα συστήματα, με έμφαση τόσο στα drones όσο και στις τεχνολογίες αντιμετώπισής τους.



Ο κ. Δένδιας εμφανίστηκε αισιόδοξος για το μέλλον της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, εκτιμώντας ότι οι αλλαγές που προωθούνται θα δημιουργήσουν ένα νέο, δυναμικό οικοσύστημα.



Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ταχεία ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, με τον στόχο παραγωγής χιλιάδων drones μέσα στην επόμενη διετία να αποτελεί κεντρικό άξονα. «Έχουμε να κάνουμε πολλά ακόμη», ανέφερε χαρακτηριστικά, προϊδεάζοντας για επιτάχυνση των σχετικών προγραμμάτων.