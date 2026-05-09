Δένδιας από Θεσσαλονίκη: Εκπαίδευση σε drones - Νέα θητεία, αυξημένη αποζημίωση για στρατεύσιμους

Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, πραγματοποιώντας επίσκεψη στην έδρα της 34ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στην Άσσηρο, όπου ενημερώθηκε για την εφαρμογή της «Νέας Θητείας» στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030».

Ο υπουργός συνοδευόταν από τον Αρχηγό ΓΕΣ Γεώργιος Κωστίδης και περιηγήθηκε στους χώρους εκπαίδευσης των νεοσυλλέκτων αλλά και στις εγκαταστάσεις διαμονής και σίτισης του προσωπικού.

Γραφείο Τύπου Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στην έδρα της 34 Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία «Απόσπασμα Συνταγματάρχη Διαλέτη», στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης.

Παρόντες ήταν επίσης ο Υποδιοικητής της ΑΣΔΗΜ/NRDC-GR Υποστράτηγος Νικόλαος Γαλλιός και ο Διοικητής της ΙΙ Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού Αλέξανδρος Κουφόπουλος.

Ο Νίκος Δένδιας ενημερώθηκε από τον διοικητή της Ταξιαρχίας, Ταξίαρχο Κωνσταντίνος Πλιάτσικας, για τη νέα φιλοσοφία εκπαίδευσης των στρατευσίμων και τις αλλαγές που εφαρμόζονται στη θητεία.



«Η Νέα Θητεία αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο»



Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι οι στρατεύσιμοι της Α' ΕΣΣΟ βρίσκονται λίγο πριν από την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσής τους και θα αξιολογηθούν από εξειδικευμένες επιτροπές.



Όπως τόνισε, πρόκειται για την πρώτη σειρά στρατευσίμων που έρχεται σε επαφή με τη «Νέα Θητεία», η οποία αποτελεί βασικό κομμάτι της στρατηγικής «Ατζέντα 2030».



«Μια θητεία που πιστεύουμε ότι θα αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο και δεν θα αντιμετωπίζεται απλώς σαν μια τυπική υποχρέωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Εκπαίδευση σε drones και anti-drone συστήματα



Ο Νίκος Δένδιας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα νέα αντικείμενα εκπαίδευσης που εισάγονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, σημειώνοντας ότι οι πρώτες δέκα εβδομάδες της βασικής εκπαίδευσης περιλαμβάνουν βολές, πορείες, ασκήσεις ημέρας και νύχτας αλλά και εξοικείωση με σύγχρονες τεχνολογίες.

Όπως είπε, οι νέοι στρατεύσιμοι εκπαιδεύονται πλέον και στη χρήση drones αλλά και συστημάτων anti-drone, με στόχο να αποκτούν δεξιότητες που θα είναι χρήσιμες τόσο στην άμυνα της χώρας όσο και στην επαγγελματική τους πορεία μετά τη θητεία.



Αυξήσεις στην αποζημίωση των στρατευσίμων



Ο υπουργός αναφέρθηκε και στις αλλαγές που έχουν γίνει στις συνθήκες διαβίωσης των στρατευσίμων, επισημαίνοντας ότι αυξήθηκε σημαντικά η αποζημίωση για όσους υπηρετούν.



Σύμφωνα με τον ίδιο, η αποζημίωση αυξήθηκε από 8,8 ευρώ σε 100 ευρώ για όσους υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές, ενώ για τους υπόλοιπους διαμορφώνεται στα 50 ευρώ.



Παράλληλα, έκανε λόγο για νέο κανονισμό τροφοδοσίας αλλά και για πιστοποιημένες δεξιότητες που θα αποκτούν οι στρατεύσιμοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους.



Αναφορά στις γυναίκες εθελόντριες



Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε επίσης ότι στο πλαίσιο της «Νέας Θητείας» θα υπάρξουν για πρώτη φορά εθελόντριες γυναίκες από τη Β' ΕΣΣΟ.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για μία πρωτοβουλία που θα παρουσιαστεί αναλυτικά το επόμενο διάστημα.



Κλείνοντας, ο υπουργός ευχαρίστησε τους αξιωματικούς και τους εκπαιδευτές για την προσπάθεια που καταβάλλουν στην εκπαίδευση των νέων στρατευσίμων, χαρακτηρίζοντάς τη «απόλυτα απαραίτητη για την Ελλάδα».

