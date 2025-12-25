Δένδιας: Αυτές τις Άγιες Ημέρες, η σκέψη μας είναι σε αυτούς που προασπίζονται την εθνική κυριαρχία

Χρόνια πολλά! Εγκάρδιες ευχές για τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων! Αυτές τις 'Αγιες Ημέρες, η σκέψη μας βρίσκεται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τους στρατευμένους Έλληνες, που μακριά από τις οικογένειές τους προασπίζονται την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.



Αυτό τόνισε με σημερινή του ανάρτηση στο Χ ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.