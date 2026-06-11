Δένδιας: «Δεινόσαυρος το ουκρανικό drone στη Λευκάδα»

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ώρες, ο υπουργός της Εθνικής Άμυνας, επανέρχεται στο θέμα των προεκλογικών τόνων και μάλιστα αυτή τη φορά σε ένα περίεργο «ακροατήριο».

Ο Νίκος Δένδιας πήγε χθες το βράδυ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και άρχισε να λέει για Ιράν, drones, patriot κτλ.

Και στο ίδιο μήκος κύματος με την παρέμβαση που έκανε δυο ημέρες πριν σε αμυντικό συνέδριο, ο κ. Δένδιας είπε:

«Ανοίγω μια παρένθεση θα μου επιτρέψετε να σας το πω: Στα θέματα Εξωτερικών και στα θέματα Άμυνας το κομματικό μου καπέλο το αφήνω σπίτι μου. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει αν όχι εθνική ταύτιση, εθνική συνεννόηση και κατανόηση. Είμαστε πολύ μικροί και πολύ λίγοι. Εάν καταλήξουμε να ερίζουμε στα αυτονόητα και τα προφανή, η Πατρίδα δεν μπορεί να επιβιώσει. Κλείνω την παρένθεση...».

Και μία «μικρή λεπτομέρεια»: Εκεί, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο δηλαδή, μίλησε και για το ουκρανικό drone της Λευκάδας.

Μάθαμε λοιπόν χθες το βράδυ ότι το συγκεκριμένο drone είναι ξεπερασμένης τεχνολογίας. Ένας... δεινόσαυρος, όπως είπε ο κ. Δένδιας:

«Θυμάστε αυτό το ουκρανικό drone που βρήκαμε; Θυμάστε. Εμείς αυτή την τεχνολογία την έχουμε. Είχαμε προκηρύξει λοιπόν, μια τέτοια εκδήλωση ενδιαφέροντος «θέλουμε να μας φτιάξετε», δεν θέλαμε εκρηκτικά ας πούμε, θέλαμε κάμερες. «Μάλιστα, ωραία». Αυτή η τεχνολογία, όπως αυτό το drone, είναι τεχνολογία που έχει τηλεκατεύθυνση, σε μεγάλη απόσταση αλλά τηλεκατεύθυνση. Είναι άχρηστη σήμερα. Σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να έχεις τηλεκατεύθυνση, πρέπει το ίδιο το μηχάνημα, το ίδιο το αυτόνομο, να διαβάζει το πεδίο και να μπορεί μόνο του επί τη βάση των εντολών που έχει μέσα στον κώδικά του, να αποφασίζει πού θα πάει και μάλιστα να χειρίζεται και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Αυτό που βρήκαμε είναι άλλης εποχής. Είναι «δεινόσαυρος» ήδη και αυτή η τεχνολογία άλλαξε μέσα σε επτά-οκτώ μήνες».