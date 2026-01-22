Δένδιας:Δικαίωμα κυριαρχίας τα 12 ν.μ. - Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα αν απαιτηθεί

«Η Ελλάδα δεν διεκδικεί, δεν απαιτεί αλλά δεν πρόκειται να σιωπήσει» διεμήνυσε ο Νίκος Δένδιας αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά ξεκαθαρίζοντας πως σε καμία περίπτωση η Αθήνα δεν πρόκειται να ανεχθεί σιωπηρά τόσο το casus belli όσο και τη λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα» καθώς όπως σημείωσε «η επιβολή τουυ ισχυρού προϋποθέτει και έναν ανίσχυρο και εμείς δεν είμαστε ανίσχυροι...».

«Η επέκταση των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο, όπως το κάναμε και στο Ιόνιο, είναι δικαίωμα κυριαρχίας που η Ελλάδα επιφυλάσσει στον εαυτό της, το πότε θα το κάνουμε είναι στάθμιση του εθνικού συμφέροντος» είπε μιλώντας στο Open.

«Εγώ εκφράζω την εθνική θέση όπως και ο πρωθυπουργός όπως και ο υπουργός Εξωτερικών και έως τώρα όλοι οι υπουργοί και οι πρωθυπουργοί της χώρας» παρατήρησε με αφορμή τις σχεδόν καθημερινές επιθέσεις που δέχεται από τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Εντύπωση προκάλεσε η παρατήρηση του κ. Δένδια για τον Ταγίπ Ερντογάν:

«Πολλοί στην ελληνική κοινωνία θεωρούν τον Ερντογάν ως σκληρό, τοποθετήσεις της τουρκικής αντιπολίτευσης αποδεικνύουν ότι είναι χειρότερες από τον Ερντογάν που υπό προϋποθέσεις μου επιτρέπουν να σκεφτώ ότι θα ήθελε να λυθεί η ελληνοτουρκική διαφορά , άρα πρέπει να παρατηρούμε την Τουρκία στην ολότητα της και να μην ρίχνουμε όλες τις ευθύνες στον πρόεδρο Ερντογάν».

Οι φιλοδοξίες και επόμενη μέρα στη ΝΔ

«Υπερασπίζομαι το έργο μου και το έργο της κυβέρνησης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ο τομέας της Άμυνας σε όλες τις μετρήσεις έχει μια μεγαλύτερη αποδοχή από τη συνολική αποδοχή του έργου μας, ίσως επειδή αυτό το έργο έχει επικοινωνηθεί με καλύτερο τρόπο» είπε ο Νίκος Δένδιας ερωτηθείς για το εάν εντάσσει τον εαυτό του σε εκείνους που θα μπορούσαν να μπουν σε μία κούρσα διαδοχής στη ΝΔ.

«Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο υπουργός Εξωτερικών έχουν έναν ειδικό ρόλο και έναν βαρύ θεσμικό ρόλο, σε αυτούς τους τομείς πρέπει τα κόμματα να είναι ενωμένα και να μιλάνε εξ' ονόματος της χώρας» σημείωσε και πρόσθεσε:

«Θεωρώ ότι οι φιλοδοξίες μιας ζωής έχουν εκπληρωθεί, αυτό δεν σημαίνει ότι θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου εάν αυτό απαιτηθεί, στον εσωτερικό μου κόσμο είμαι υπερπλήρης».